Помер музикант гурту «Клуб шанувальників чаю» Павло Грабовський.

У Львові помер талановитий музикант, учасник популярного у 1990-х гурту «Клуб шанувальників чаю» Павло Грабовський. Музикант помер у п'ятницю, 3 вересня, у лікарні.

Про смерть клавішника гурту повідомив бас-гітарист «Клубу шанувальників чаю» Олег «Джон» Сук. Попередньо причиною смерті Павла Грабовського назвали хворобу серця. Напередодні його госпіталізували у Клінічну лікарню швидкої допомоги, де він і помер. Павлу Грабовському було 53 роки.

Арт-роковий гурт «Клуб шанувальників чаю» або TFC (Tea Fan Club) офіційно створили у 1989 році, однак справжньої популярності він набув на початку 1990-х. Фронтменом гурту став Олександр Ксенофонтов, усім відомий український продюсер та чоловік співачки Руслани. Загалом гурт налічував семеро учасників. TFC неодноразово ставав учасником різноманітних фестивалів, зокрема легендарних «Вивиху» та «Червоної рути». У 1993-му гурт припинив своє існування, а його учасники зайнялися сольними проєктами.

У 1996 році Олександр Ксенофонтов зібрав музикантів «Клубу шанувальників чаю» для спільного проєкту з Русланою «Дзвінкий вітер», а 2009-го гурт оголосив про триб'ют і записав кілька нових пісень.

Фото facebook.com/John-Bass, facebook.com/kshch