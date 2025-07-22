Помер легендарний британський рок-музикант Оззі Осборн.

Музикант підтримав Україну на тлі російського вторгнення Росії.

 

 

Співзасновник і учасник британської хеві-метал групи Black Sabbath, легендарний музикант Оззі Осборн помер у віці 76 років. Про це повідомила британська телерадіокомпанія ВВС з покликом на заяву його родини. У заяві йдеться, що музикант пішов з життя в колі сім'ї в англійському Бірмінгемі у вівторок, 22 липня.

 

Оззі Осборн був двічі включений до Зали слави музики Великої Британії та Зали слави рок-н-ролу США – у складі Black Sabbath і як сольний виконавець. Він має зірку на Алеї слави в Голлівуді та п'ять премій Grammy, на яку він був номінований 12 разів.

 

Лише за два тижні до смерті Оззі Осборн дав прощальний концерт, возз'єднавшись з Black Sabbath. Шоу відбулося на стадіоні Villa Park в Бірмінгемі. В ньому взяли участь й інші відомі рок-групи, включно з такими прославленими гуртами, як Metallica і Guns'n'Roses. «Ви не уявляєте, що я відчуваю – дякую вам від усього серця», – сказав тоді Осборн зі сцени.

 

В останні роки музикант страждав на хворобу Паркінсона, а також мав інші проблеми зі здоров'ям. У 2003 році Осборн впав з квадроцикла, після чого йому встановили металеві хребці. У 2019 році рокер у власному будинку спіткнувся і впав, через що штучні хребці змістилися. Після цього всі його концерти на 2019 рік були скасовані.

 

У серпні 2022 року, через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення Росії Оззі Осборн виступив на підтримку України. Він анонсував свій новий альбом, обкладинка якого має вийти в кольорах українського прапора. Кошти від його продажів підуть на благодійну допомогу Україні.

22.07.2025

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