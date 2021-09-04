В Україні другу добу поспіль понад 2600 випадків ковіду.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 2614 нових випадків коронавірусної хвороби. Попередньої доби було 2693. Це найвищі показники добової захворюваності, починаючи із травня.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у суботу Міністерством охорони здоров'я України.

 

Найбільшу кількість випадків зареєстрували у Києві (339), у Харківській (216), Одеській (208), Чернівецькій (193) та Львівській (183) областях.

 

Упродовж доби зафіксували 44 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 296 155 осіб. Померло 53 966.

 

Частка позитивних тестів теж вийшла на рівень травня

 

04.09.2021

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