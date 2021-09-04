Технологія вакцини AstraZeneca від ковіду здійснює революцію в профілактиці раку.

Лікування раку за допомогою оксфордської технології, що лежить в основі вакцини від коронавірусу AstraZeneca, успішно пройшло першу фазу досліджень на тваринах – до кінця року почнуться клінічні випробування.

Дослідники Інституту з вивчення раку імені Людвіга у співпраці з вченими Оксфордського університету використали один з вірусних векторів, котрі застосовують у вакцині проти Covid-19, для лікування мишей: нешкідливий вірус використали для транспортування частини генетичного матеріалу в клітини людини.

У щепленні від Covid-19 генетичний код змушує клітини реципієнта створювати копії спайк-білка, який розташований на поверхні коронавірусу. Це навчає імунну систему захищатися від справжнього патогена. Для лікування раку нешкідливий вірус замість цього несе генетичний код, який спонукає організм реагувати на молекули, звані білками MAGE (melanoma-associated antigen 'асоційований з меланомою антиген'), які знаходяться на поверхні ракових клітин. Мета – мобілізувати захисні сили організму для боротьби з раком, особливо з відомим як Т-клітини аспектом імунної системи. Як пояснив Бенуа Ван ден Ейнде, професор імунології пухлин в Оксфордському університеті: "Білки типу MAGE діють як червоні прапорці на поверхні ракових клітин, притягуючи імунні клітини, які руйнують пухлини". З одного боку, "білки MAGE мають перевагу перед іншими раковими антигенами, оскільки вони присутні в широкому діапазоні типів пухлин. Це розширює потенційну користь цього підходу для лікування всієї безлічі різних типів раку." А з іншого – "антигени типу MAGE не присутні на поверхні нормальних тканин, що знижує ризик побічних ефектів, викликаних атакою імунної системи на здорові клітини"

Попередні результати показали, що нова вакцина підвищує рівень протипухлинних Т-клітин, що проникають у ракові утворення, і покращує ефективність імунотерапії – методу, що активує або пригнічує імунну систему людини. В даному випадку ця імунотерапія, відома як анти-PD-1 терапія, працює через зняття гальмування протипухлинних Т-клітин, що дозволяє їм вбивати ракові клітини. На жаль, у більшості пацієнтів вона неефективна через низький рівень Т-клітин в їхніх організмах. Нова вакцинна технологія генерує сильну відповідь Т-клітин.

Клінічні дослідження включатимуть 80 пацієнтів і будуть спрямовані на лікування недрібноклітинного легеневого раку.