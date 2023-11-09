Медичні дослідження показали феноменальні результати антиракових хіміоімунних кон'югатів.

Результати антиракового тестування показують силу озброєних антитіл: антитіла, націлені на пухлину, в поєднанні з токсичними хімічними речовинами стали безпрецедентним успіхом у лікуванні раку сечового міхура.

Нечасто на науковій конференції аплодують стоячи. Однак 22 жовтня дослідникові ракових захворювань Томасу Паулзу аплодували двічі.

Перші овації пролунали посеред його виступу після того, як він оголосив, що комбінація методів лікування знизила ризик смерті у людей із запущеним раком сечового міхура більш ніж удвічі – безпрецедентний результат для раку, виживання при якому майже не змінювалася з 1980-х.

Паулз, який працює в лікарні Святого Варфоломія в Лондоні, каже, що був здивований такою реакцією, і до кінця своєї презентації запинався, а коли після її закінчення його зустріли ще одними оваціями, він скромно припустив: "Люди просто зраділи, що я закінчив".

Паулз був не єдиним, хто представив багатонадійні дані щодо класу методів лікування раку під назвою кон'югати антитіла з лікарських засобом на конгресі Європейського товариства медичної онкології, що проходив у Мадриді 20–24 жовтня. Додаткові дані з досліджень раку молочної залози та інших видів пухлин надали імпульс розвитку технології, яка використовує націлені на ракові пухлини антитіла для доставки токсичних агентів до них.

"Це дійсно захопливий час", – підсумовує Фунда Мерік-Бернстам, дослідниця ракових захворювань в Онкологічному центрі імені М. Д. Андерсона в Г'юстоні при Техаському університеті.

Потужна суміш

Комбінація препаратів, що використовувалася в дослідженні раку сечового міхура, була схвалена Управлінням з продовольства і медикаментів США на початку цього року. Однак дані, на яких ґрунтувалося це рішення, були отримані в ході дослідження за участі лише близько 120 осіб, які отримували два препарати – енфортумаб ведотин (продається як Padcev) з пембролізумабом (Keytruda), тому було незрозуміло, як лікування буде діяти у більш масштабному дослідженні, каже Паулз.

Пембролізумаб блокує білок, який перешкоджає роботі імунної системи, дозволяючи організму розпочати більш ефективну атаку проти пухлин. Енфортумаб ведотин складається з антитіла, яке націлене на білок під назвою nectin-4, що експресується у деяких типах ракових клітин на вищому порівняно з нераковими клітинами рівні. До цього антитіла приєднана хімічна речовина, яка блокує поділ клітин.

Мета кон'югатів антитіла з лікарських засобом, таких як енфортумаб ведотин, – забезпечити, щоб спрямована на клітини, що діляться, хіміотерапія потрапила безпосередньо до пухлин, замість того, щоб вводити її по всьому організму, де вона може пошкодити інші тканини. Декілька таких кон'югатів уже продають на ринку для лікування різних форм раку, але дослідники все ще працюють над тим, щоб знайти найкращий спосіб їх розробки і застосування у клінічних умовах.

У Мадриді Паулз повідомив, що розроблений його командою лікарський коктейль після проведеного лікування майже подвоїв середню тривалість життя людей з раком сечового міхура на пізніх стадіях – з приблизно 16 місяців при звичайній хіміотерапії до 31,5 місяця. У дослідженні взяли участь понад 880 осіб, які випадковим чином були розподілені на один із двох методів лікування.

Такі суттєві переваги рідко зустрічаються в дослідженнях раку, де місяці додаткового виживання часто святкують як прорив. Особливо це стосується запущеного раку сечового міхура, для якого десятиліттями не вдавалося суттєво покращити показники виживання. "Нам вдалося досягти значного успіху", – каже Паулз.

Подальші випробування

Наслідки цих багатонадійних результатів виходять за межі раку сечового міхура, каже Ліліан Сіу, дослідниця раку в Онкологічному центрі принцеси Маргарет у Торонто, Канада, оскільки вони припускають, що кон'югати антитіла з лікарським засобом можуть стати потужнішими у поєднанні з препаратами, що підвищують імунітет, такими як пембролізумаб. Випробування інших кон'югатів на інших видах раку, ймовірно, будуть поширюватися, погоджується Паулз: "Це «спустить тисячі кораблів»".

Інші результати, представлені на засіданні, готові розширити застосування кон'югатів антитіла з лікарських засобом при запущеному раку молочної залози, каже Мерік-Бернстам. Одна група дослідників повідомила, що кон'югати антитіла з лікарським засобом під назвою датопотамаб дерустекан сповільнює ріст пухлини, і реципієнти прожили, перш ніж їхні пухлини знову почали збільшуватися, на два місяці довше, ніж ті, хто отримував звичайну хіміотерапію. Інше дослідження показало, що кон'югати антитіла з лікарських засобом під назвою трастузумаб деруксекан, який націлений на пухлинний білок HER2, покращив виживання людей з запущеним раком молочної залози – навіть тих, чиї пухлини продукували низькі рівні HER2.

Кожен із цих успіхів може допомогти в лікуванні більшої кількості людей, каже Мерік-Бернстам. Вона додає, що перенесення початку використання препаратів на більш ранні стадії раку може ще більше підвищити їхню ефективність.

Але хоча кон'югати антитіла з лікарських засобом були розроблені в надії створити безпечнішу форму хіміотерапії, виявилося, що вони несуть власні ризики, зокрема можливість пошкодження нервів і легенів. Майбутні дослідження повинні зосередитися на розробці ще менш токсичних таких кон'югатів, каже Сіу, а також на вивченні того, які препарати можна безпечно застосовувати разом.

"Є багато запитань, на які потрібно відповісти, – каже вона. "Це абсолютно новий клас препаратів, які ми можемо використовувати. Ми маємо добре продумати, як їх застосовувати".

Heidi Ledford

Cancer trial results show power of weaponized antibodies

Nature, 02.11.2023

doi.org/10.1038/d41586-023-03421-8