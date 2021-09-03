Галицькі хроніки COVID-19: 3 вересня.

Станом на 09:00 3 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 299 988 хворих на сovid-19. За минулу добу – 369 нових випадків: 213 – на Львівщині (проведено 1208 ПЛР-досліджень), 71 – на Тернопіллі (проведено 585 ПЛР-досліджень) та 85 – на Івано-Франківщині (проведено 568 ПЛР-досліджень).
За минулу добу в Галичині зафіксовано два летальні випадки від ускладень коронавірусної хвороби: одна людина померла у Львівській області та одна людина – в Івано-Франківській області. Смертність соvid-19 в Галичині становить 2,36%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
3 вересня (09:00): 71 664 випадки, 71 новий
Тернопіль – 24 особи
Бережанський район – 1 особа
Бучацький район – 9 осіб
Гусятинський район – 4 особи
Заліщицький район – 6 осіб
Зборівський район – 2 особи
Козівський район – 1 особа
Кременецький район – 6 осіб
Лановецький район – 1 особа
Монастириський район – 4 особи
Підволочиський район – 1 особа
Теребовлянський район – 3 особи
Тернопільський район – 6 осіб
Чортківський район – 3 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
3 вересня (09:00): 140 251 випадок, 213 нових
Львів – 96 осіб
Городоцький район – 6 осіб
Дрогобицький район – 30 осіб
Жовківський район – 4 особи
Золочівський район – 2 особи
Кам'янко-Бузький район – 9 осіб
Миколаївський район – 5 осіб
Перемишлянський район – 2 особи
Пустомитівський район – 15 осіб
Радехівський район – 4 особи
Самбірський район – 10 осіб
Сколівський район – 1 особа
Сокальський район – 16 осіб
Старосамбірський район – 4 особи
Стрийський район – 3 особи
Турківський район – 4 особи
Яворівський район – 2 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
3 вересня (09:00): 88 073 випадки, 85 нових
Івано-Франківськ – 16 осіб
Богородчанський район – 2 особи
Городенківський район – 11 осіб
Долинський район – 2 особи
Калуський район – 6 осіб
Коломийський район – 10 осіб
Косівський район – 5 осіб
Надвірнянський район – 6 осіб
Рогатинський район – 19 осіб
Рожнятівський район – 1 особа
Тисменицький район – 6 осіб
Тлумацький район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 3 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
03.09.2021