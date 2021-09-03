Галицькі хроніки COVID-19: 3 вересня.

 

Станом на 09:00 3 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 299 988 хворих на сovid-19. За минулу добу – 369 нових випадків: 213 – на Львівщині (проведено 1208 ПЛР-досліджень), 71 – на Тернопіллі (проведено 585 ПЛР-досліджень) та 85 – на Івано-Франківщині (проведено 568 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу в Галичині зафіксовано два летальні випадки від ускладень коронавірусної хвороби: одна людина померла у Львівській області та одна людина – в Івано-Франківській області. Смертність соvid-19 в Галичині становить 2,36%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

3 вересня (09:00): 71 664 випадки, 71 новий

 

Тернопіль – 24 особи

Бережанський район – 1 особа

Бучацький район – 9 осіб

Гусятинський район – 4 особи

Заліщицький район – 6 осіб

Зборівський район – 2 особи

Козівський район – 1 особа

Кременецький район – 6 осіб

Лановецький район – 1 особа

Монастириський район – 4 особи

Підволочиський район – 1 особа

Теребовлянський район – 3 особи

Тернопільський район – 6 осіб

Чортківський район – 3 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

3 вересня (09:00): 140 251 випадок, 213 нових

 

Львів – 96 осіб

Городоцький район – 6 осіб

Дрогобицький район – 30 осіб

Жовківський район – 4 особи

Золочівський район – 2 особи

Кам'янко-Бузький район – 9 осіб

Миколаївський район – 5 осіб

Перемишлянський район – 2 особи

Пустомитівський район – 15 осіб

Радехівський район – 4 особи

Самбірський район – 10 осіб

Сколівський район – 1 особа

Сокальський район – 16 осіб

Старосамбірський район – 4 особи

Стрийський район – 3 особи

Турківський район – 4 особи

Яворівський район – 2 особи

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

3 вересня (09:00): 88 073 випадки, 85 нових

 

Івано-Франківськ – 16 осіб

Богородчанський район – 2 особи

Городенківський район – 11 осіб

Долинський район – 2 особи

Калуський район – 6 осіб

Коломийський район – 10 осіб

Косівський район – 5 осіб

Надвірнянський район – 6 осіб

Рогатинський район – 19 осіб

Рожнятівський район – 1 особа

Тисменицький район – 6 осіб

Тлумацький район – 1 особа

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 3 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

03.09.2021

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