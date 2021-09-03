Стартує будівництво пункту пропуску «Нижанковичі-Мальховичі» за 109 мільйонів злотих.

У суботу, 4 вересня, стартує будівництво автомобільного пункту пропуску «Нижанковичі-Мальховичі» на українсько-польському кордоні, на межі Львівської області та Підкарпатського воєводства. Сьогодні, 3 вересня, посадовці заклали наріжний камінь на місці будівництва.

«Сьогодні на території Польщі ми заклали наріжний камінь для початку будівництва нового пункту пропуску та всієї необхідної інфраструктури. – повідомив голова Львівської облдержадміністарції Максим Козицький – Мені б хотілося, щоб кордонів між Україною та ЄС не було зовсім. Тому наскільки це можливо, ми намагаємося зробити перетин державного кордону зручним, адже Львівщина є західними воротами України в Європу – і навпаки. Інфраструктура є дуже важливим фактором для співпраці, економіки та туризму».

За його інформацією, майбутній пункт пропуску розрахований для автомобілів та автобусів, вагою до 3,5 тонн. Загальна вартість робіт – 109 мільйонів злотих, проєкт реалізує Підкарпатське воєводство, яке знайшло інвестора: на конкурсній основі обрали фірму PROKOM Construction Sp. z o.o. Очікується, що пункт пропуску збудують за чотири роки.

Тим часом на Львівщині до кінця 2022 року збудують прикордонну 46-кілометрову дорогу Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий із 12-ма мостовими переходами.

«На неї передбачено 19,5 млн євро, який уряд Республіки Польща надав нам в кредит на умовах пов'язаної допомоги. Зараз активно тривають роботи», - повідомив заступник голови ЛОДА Юрій Бучко.

Фото facebook.com/maks.kozytskyy