МОЗ: Дві області не відповідають вимогам "зеленої" зони.

 

Луганська та Одеська області за рівнем госпіталізацій не відповідають зеленій зоні рівня епідеміологічної небезпеки.

 

 

Як повідомляє "Укрінформ", покликаючись на дані Міністерства охорони здоров'я, в Луганській області два дні поспіль спостерігаються високі показники госпіталізації хворих на COVID-19 – 51,4% (2 вересня) і 75,8% (1 вересня).

 

При тім норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID-19 чи підозрою має становити не більш ніж 50%.

 

В Одеській області також перевищення по даному показнику – 53,7%; днем раніше було 70,2%.

 

У Львівській та Херсонській областях ситуація з динамікою COVID-госпіталізацій стабілізувалася. 1 вересня вона становила 54,4% і 56,2%, 2 вересня – 47,8% та 37% відповідно.

 

Усі інші регіони України перебувають у зеленій зоні.

 

В Україні за 2 вересня виявили 2693 нових підтверджених випадки COVID-19 – максимальна кількість, починаючи із травня.

 

03.09.2021

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