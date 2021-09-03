МОЗ: Дві області не відповідають вимогам "зеленої" зони.

Луганська та Одеська області за рівнем госпіталізацій не відповідають зеленій зоні рівня епідеміологічної небезпеки.

Як повідомляє "Укрінформ", покликаючись на дані Міністерства охорони здоров'я, в Луганській області два дні поспіль спостерігаються високі показники госпіталізації хворих на COVID-19 – 51,4% (2 вересня) і 75,8% (1 вересня).

При тім норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID-19 чи підозрою має становити не більш ніж 50%.

В Одеській області також перевищення по даному показнику – 53,7%; днем раніше було 70,2%.

У Львівській та Херсонській областях ситуація з динамікою COVID-госпіталізацій стабілізувалася. 1 вересня вона становила 54,4% і 56,2%, 2 вересня – 47,8% та 37% відповідно.

Усі інші регіони України перебувають у зеленій зоні.

В Україні за 2 вересня виявили 2693 нових підтверджених випадки COVID-19 – максимальна кількість, починаючи із травня.