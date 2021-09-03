Компанія українця запустила ракету в космос. Місія обірвалася контрольованим вибухом.

Українсько-американська приватна компанія Firefly Aerospace запустила космічну ракету Alpha. Місія обірвалася через вибух.

Про це повідомила пресслужба Firefly Aerospace.

Запуск розпочали о 04:59 за Києвом на базі "Ванденберг" у Каліфорнії. Перед цим запуск планували годиною раніше, о 04:00 – однак його відклали, й ракета Alpha припинила зворотний відлік.

Через понад дві хвилини після запуску на Alpha сталася аномалія – ракета вибухнула при наборі висоти. В компанії зазначили, ракета не вибухнула мимоволі, її політ був перерваний з центру управління Space Launch Delta 30 через аномалії, згідно з протоколами безпеки польотів.

Alpha – велика ракета в легкому класі носіїв. Її висота становить 29 м, діаметр ступенів – 1,8 м, обтічника – 2 м, інформує "Суспільне". Ракета двоступенева, одноразова з вантажопідйомністю 1000 кг на низьку навколоземну орбіту (200 км). Маса заправленої ракети становить близько 54 тонн.

Firefly Aerospace (раніше – Firefly Space Systems) – приватна аерокосмічна компанія зі штаб-квартирою в Остіні (Техас, США). Вона розробляє легкі ракети-носії для запуску малих супутників і кубсатів у космос.

У квітні 2017-го компанія заявила про банкрутство. Після цього її викупив український підприємець Максим Поляков. Поляков перезапустив компанію під новою назвою Firefly Aerospace.

У травні 2018 року компанія відкрила в Дніпрі свій науково-дослідницький центр. У його штаті щонайменше 150 співробітників. Центр устатковано промисловими 3D-принтерами, призначеними для високоякісного друку металом та новітнім металообробним обладнанням. Також компанія має офіси у Вашингтоні та Токіо.

У 2018 році Firefly Aerospace отримала дозвіл ВПС США на використання стартового майданчика SLC-2W на авіабазі "Ванденберг".

Максим Поляков (1977 р. н., Запоріжжя) – український та американський підприємець у сфері космічних технологій та IT, економіст та інвестор. Засновник і співзасновник аерокосмічної компанії Firefly Aerospace, ІТ компаній EOS DATA Analytics, HitDynamics, Maxymiser, Murka LLC, Cupid plc, Renatus.

У травні Firefly Aerospace підписала контракт зі SpaceX на доставку місії NASA на Місяць.

У лютому компанія Firefly Aerospace українського бізнесмена Максима Полякова підписала контракт з американською компанією General Atomics Electromagnetic Systems.