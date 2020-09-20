Трамп звинуватив Росію в крадіжці ракетних технологій.

Путін божиться, що нічого не крав.

 

 

Росія змогла створити гіперзвукову ракету, скориставшись для її побудови інформацією, викраденою у адміністрації президента Барака Обами. Про це американський президент Дональд Трамп заявив, звертаючись до своїх прихильників, які зібралися на передвиборчому мітингу в штаті Міннесота.

 

«Ви знаєте, що у них є супер-дупер-гіперзвукова ракета (super-duper-a hypersonic missile). Я називаю її супер-дупер, бо її швидкість в п'ять разів перевищує швидкість звичайної ракети... Але Росія отримала цю інформацію від адміністрації Обами. Росія вкрала цю інформацію. І вони побудували (ракету – Z)», – цитує слова Трампа видання Free News.

 

Однак, за словами президента, у США тепер є набагато потужніша зброя: «Найкраща, найнеймовірніша, на жаль, найсмертоносніша». Трамп при цьому не назвав характеристик і виду цієї зброї, пославшись на секретність цієї інформації.

 

«Ми б не хотіли її коли-небудь використовувати. Але у нас є найпотужніша зброя в історії», – запевнив президент США. За його словами, це озброєння є «предметом заздрості цілого світу», включно з керівниками Китаю і Росії. «Вони знають, що у нас є речі, про які вони навіть не чули раніше», – похвалився Трамп.

 

Кремль вже встиг відреагувати на ці заяви Дональда Трампа. Російський президент Володимир Путін запевнив, що роботи зі створення гіперзвукової ракети ведуться в РФ ще з 2004 року. За словами кремлівського шефа, «Вашінґтон змусив Росію почати масштабні розробки в галузі гіперзвукових ракет» після виходу в 2002 році з договору щодо ПРО.

 

«Ми повинні були створити цю зброю у відповідь на розгортання США системи стратегічної ПРО, яка в перспективі була б здатна фактично нейтралізувати, обнулити весь наш ядерний потенціал», – зазначив Путін.

20.09.2020

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