В Україні найвища кількість захворювань на ковід, починаючи з травня.

 

Упродовж минулої доби в Укрїані виявили 2693 нові випадки коронавірусної хвороби. Це максимальна кількість добових захворювань, починаючи із 28 травня (тоді було 3096 недужих).

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у п'ятницю Міністерством охорони здоров'я.

 

За добу найбільшу кількість випадків зареєстрували в Києві (321), в Одеській (236), Харківській (231), Львівській (213) та Дніпропетровській (191) областях.

 

Минулої доби шпиталізували 826 осіб. 

 

Упродовж доби зареєстрували 45 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

За весь час пандемії в Україні захворіла 2 293 541 особа. Померло 53 922 людей.

 

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

 

03.09.2021

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