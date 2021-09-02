УГКЦ в Італії перейшла на григоріанський календар.

Усі громади Апостольського екзархату УГКЦ в Італії з 1 вересня 2021 року перейшли на григоріанський календар. Перехід приурочили до початку нового літургійного року, повідомив інформаційний ресурс УГКЦ.

Рішення про перехід було ухвалене заздалегідь: 31 травня 2021 року Апостольський екзарх Діонісій Ляхович видав відповідний декрет.

«Проголошую перехід усіх українських громад Апостольського екзархату в Італії на григоріанський календар з 1 вересня 2021 року, з початку Індикту, тобто Нового літургійного року», – йдеться у декреті.

Як пояснив протосинкел отець Теодосій Грень, у новому літургійному році вірні Української греко-католицької церкви в Італії відзначатимуть всі ті ж християнські свята, лише із різницею у 13 днів зі звичними датами. Так, Різдво Христове громади УГКЦ в Італії цьогоріч відзначатимуть 25 грудня замість 7 січня 2022 року, а Богоявління – 6 січня 2022 року.

«Усі наші традиції будуть збережені. Календар: чи новий григоріанський, чи старий юліанський, - є лише засобом, яким послуговується вселенська Церква для того, аби вірні могли повноцінно жити своєю вірою в Ісуса Христа. Реформи календарів не пов’язані жодним чином з питаннями віри чи обряду», – сказав він.

Отець Теодозій Грень пояснив, що календарна реформа викликана «великою душпастирською потребою».

«Наш апостольський екзархат є церковною одиницею, яка живе і розвивається в італійському середовищі. У державному і суспільному житті як в Україні, так і в Італії ми живемо за григоріанським календарем, що є значно точнішим літочисленням. Часова різниця між юліанським і григоріанським календарями складає 13 діб і поступово збільшуватиметься у майбутньому. Якщо в Україні Церква не живе за календарем держави, то в Італії це питання – уніфіковане. Італійська держава, як і італійська Церква західного обряду дотримуються григоріанського календаря, який передбачає робочі дні навіть у найбільші свята за юліанським календарем. Для прикладу, 7 січня – Різдво Христове за юліанським календарем є в Італії робочим днем. – прокоментував протосинкел – Багатолітній душпастирський досвід наших священників на території Італії показує, що цей факт викликає ряд труднощів для наших вірних, адже навіть у найбільші свята за юліанським календарем не мають змоги взяти участь у святикових літургійних богослужіннях».

За його словами, календарна реформа в апостольському екзархаті є необхідною для того, щоб «вірні мали можливість повноцінно жити своєю вірою, брати активну участь у літургійному житті нашої Церкви, а також єдиним серцем та устами славити Бога разом із усією католицькою Церквою».

Для довідки. Апостольський екзархат УГКЦ в Італії – екзархат Української Греко-Католицької Церкви з осідком у Римі, був заснований 11 липня 2019 року. Ця церковна територіальна одиниця охоплює всю територію Італії. Духовну опіку приблизно 70 тисяч вірних, згуртованих у 152 громадах, здійснюють понад 60 священників. Апостолським екзархом є владика Діонісій Ляхович. Катедральним храмом та осідком – парафіяльний храм Святих Сергія і Вакха в Римі.

Фото news.ugcc.ua, ukrinform.ua