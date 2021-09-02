Дипломат Лев Захарчишин став лауреатом польської Медалі Вдячності.

Львів'янина Лева Захарчишина, який минулі п’ять років працював консулом України у Гданську, нагородили у Польщі Медаллю Вдячності. Вручення нагороди відбулося днями в Європейському центрі Солідарності у межах урочистостей з нагоди 41-ї річниці підписання Гданського порозуміння. Про це повідомила викладачка Гданського університуту, докторка Марта Коваль.

«Лев Захарчишин отримує Медаль Вдячності в Європейському центрі Солідарності в Гданську. Вітаємо! Пишаємося! Наша зброя – солідарність!» – зазначила вона у дописі на своїй facebook-сторінці.

Викладач Варшавського університету Марек Вільчинський повідомив, що Лев Захарчишин цього року став одним із 11 людей з різних країн світу, які відзначені Медалями Вдячності за особистий внесок у розбудову руху Солідарності та розвиток солідарності у сучасності.

За його інформацією, медалі також отримали Мартін Поллак (Австрія), Ріта Зюсмут, Вольфганг Айхведе, Мелані Татур (Німеччина), Бернар Гетта та Жорж Мінк (Франція), Шана Пенн, Карл Гершман, Річард Адамс (США) і Хав'єр Перес де Куельяр (Перу).

У червні 2021 року Лев Захарчишин підбив підсумки п’ятирічної діяльності на посаді консула. Серед досягнень він назвав такі:

– модернізували і перебудували власними силами приміщення для прийому громадян;

– моя ініціатива щодо проєкту розбудови транспортного коридору Балтійське-Чорне море у співпраці з Українсько-Польською господарчою палатою була внесена до переліку стратегічних проєктів під час візиту президента Польщі до України 11–13.10.2020;

– активно діє ініційована мною міжнародна освітянська конференція, яка об’єднала вчителів Гданська з колегами з Одеси, Львова та Херсона;

– у Гданську та Кошаліні повстали сквери імені Генерала Марка Безручка як символи польсько-українського братерства, на черзі Ольштин;

– але, мабуть, найбільшою гордістю став «Український тиждень у Гданську», який відкрив для мешканців і гостей Гданська високий рівень та потенціал сучасного українського мистецтва.

Також Лев Захарчишин зазначив, що не зумів переконати керівництіо МЗС України, що «відновлення статусу генконсульства у Гданську – це не лише можливість покращити якість, а головне швидкість обслуговування наших понад 300 тисяч громадян, але також питання статусу і престижу держави у місті, де діють генеральні консульства Німеччини, Китаю, Угорщини і, що суттєво, країни агресора, Росії».

Зазначимо, Медаллю Вдячності щороку нагороджують «іноземців, які допомагали Польщі у її важкій боротьбі за свободу та демократію під час комуністичної диктатури, досліджували та популяризували історію антикомуністичної, демократичної опозиції в Польщі та світі, а також в дусі ідеалів солідарності відстоювали права людини; які цілеспрямовано просувають ідею солідарності як основи європейського порядку, працюють на порозуміння між країнами та панування діалогу». Нагороду було засновано з нагоди 30-річчя руху Солідарність у Польщі.

Додамо, у 2019 році лауреатом нагороди став український правозахисник, публіцист, релігієзнавець, член-засновник Української Гельсінської групи Мирослав Маринович.

Фото facebook.com/ecsgdansk, facebook.com/marta.koval.1485