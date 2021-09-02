Кількість добових випадків ковіду сягла тримісячного максимуму.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 2477 нових випадків коронавірусної хвороби. Це максимальне число добових захворювань на COVID-19 за три місяці: попередній пік був 2 червня (2581 випадок).

Динаміка захворювань на ковід (подобова статистика)

Це випливає із даних, оприлюднених у четвер Міністерством охорони здоров'я.

Найбільшу кількість добових випадків зареєстрували в Києві (309), у Харківській (224), Львівській (183), Чернівецькій (148) та Одеській (139) областях.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Якщо порівнювати середньотижневу кількість захворювань з аналогічним показником тижневої давності, то за цей короткий проміжок темпи поширення коронавірусної хвороби сягли найвищого за пів року рівня.

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

Упродовж доби зафіксували 44 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 290 848 осіб. Померло 53 877.