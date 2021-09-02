Кількість добових випадків ковіду сягла тримісячного максимуму.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 2477 нових випадків коронавірусної хвороби. Це максимальне число добових захворювань на COVID-19 за три місяці: попередній пік був 2 червня (2581 випадок).

 

Динаміка захворювань на ковід (подобова статистика)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у четвер Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільшу кількість добових випадків зареєстрували в Києві (309), у Харківській (224), Львівській (183), Чернівецькій (148) та Одеській (139) областях.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Якщо порівнювати середньотижневу кількість захворювань з аналогічним показником тижневої давності, то за цей короткий проміжок темпи поширення коронавірусної хвороби сягли найвищого за пів року рівня.

 

  

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

 

Упродовж доби зафіксували 44 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 290 848 осіб. Померло 53 877.

 

02.09.2021

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