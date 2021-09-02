Зеленський повідомив, що розмова з Байденом була "чоловічою", але без "негативу".

Президент України Володимир Зеленський запропонував президентові Сполучених Штатів Америки Джо Байдену участь у форматі переговорів із врегулювання ситуації на Донбасі на рівні президентів.

Про це Зеленський розповів журналістам під час брифінґу у Вашінґтоні, коментуючи результати переговорів з Байденом, що відбулися у Білому домі, передає "Укрінформ".

Він зауважив, що докладно обговорив з Байденом безпекові питання, пов’язані з окупацією Росією частини сходу України та Кримського півострова.

"Щодо Донбасу, я запропонував імплементацію нового формату на рівні президентів, – сказав він. – Це нова пропозиція для США, і вони будуть думати, який формат обрати".

Президент дав зрозуміти, що йдеться про новий формат переговорів, відмінний від "Норманді".

Володимир Зеленський розповів, що під час переговорів багаторазово лунало слово "Крим", зокрема, комплементарні оцінки "Кримської платформи". "Це дуже потужна ініціатива – так вважають Сполучені Штати. Хочуть підтримувати цю ініціативу", – заявив Президент, додавши, що "питання складне щодо деокупації і щодо полонених".

Зеленський зізнався, що зустріч із американським лідером відбувалася у продуктивній атмосфері, хоча не завжди "сонячній".

"Те, що замість однієї години, зустріч ішла дві години говорить про те, що сторони зацікавлені в результаті цього діалогу. Я вважаю, що в цілому зустріч була в нормальній, продуктивній, не постійно в сонячній атмосфері, але в такій нормальній чоловічій розмові", – розповів Зеленський.

Відповідаючи на питання, щодо яких питань "виходили хмари", Президент сказав: "Хмари не те щоб виходили, просто немає часу відволікатися на сонце, треба діяти і йти вперед".

Керівник держави запевнив, що від президента США чув тільки приємні слова і розуміння складності ситуації.

З його слів, Байден відзначив "великі кроки" щодо українських реформ, особливо – земельної та судової. Крім того, Зеленський заявив, що "всі бачать інфраструктурні зміни в Україні".

"Негативу з боку США до України, до мене особисто, до моєї команди, до Офісу Президента не було зовсім, нуль, жодного аспекту, навіть жодного слова", – запевнив Президент.

Президент також повідомив, що Байден підтвердив відданість ідеям енергетичної безпеки і висловив готовність допомагати Україні при втілення проєкту "Північний потік – 2".

"Якщо будуть порушуватися українські права і, якщо буде порушуватися питання енергетичної безпеки, США будуть готові до застосування санкцій політики", – розповів Зеленський. Як інформує УНІАН, він додав, що "з нашого боку це велика перемога".