Галицькі хроніки COVID-19: 2 вересня.

 

Станом на 09:00 2 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 299 619 хворих на сovid-19. За минулу добу – 392 нові випадки: 183 – на Львівщині (проведено 1010 ПЛР-досліджень), 107 – на Тернопіллі (проведено 644 ПЛР-дослідження) та 102 – на Івано-Франківщині (проведено 528 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу в Галичині зафіксовано три летальні випадки від ускладень коронавірусної хвороби: одна людина померла у Тернопільській області та дві в Івано-Франківській області. Смертність соvid-19 в Галичині становить 2,36%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

2 вересня (09:00): 71 593 випадки, 107 нових

 

Тернопіль – 28 осіб

Бережанський район – 5 осіб

Борщівський район – 2 особи

Бучацький район – 6 осіб

Гусятинський район – 9 осіб

Заліщицький район – 10 осіб

Збаразький район – 6 осіб

Зборівський район – 13 осіб

Монастириський район – 10 осіб

Підгаєцький район – 3 особи

Теребовлянський район – 6 осіб

Тернопільський район – 5 осіб

Чортківський район – 4 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

2 вересня (09:00): 140 038 випадків, 183 нових

 

Львів – 70 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

2 вересня (09:00): 87 988 випадків, 102 нових

 

Івано-Франківськ – 30 осіб

Богородчанський район – 1 особа

Галицький район – 3 особи

Городенківський район – 3 особи

Долинський район – 1 особа

Калуський район – 11 осіб

Коломийський район – 15 осіб

Косівський район – 9 осіб

Надвірнянський район – 3 особи

Рогатинський район – 4 особи

Рожнятівський район – 4 особи

Снятинський район – 13 осіб

Тисменицький район – 5 осіб

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 2 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

02.09.2021

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