Галицькі хроніки COVID-19: 2 вересня.

Станом на 09:00 2 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 299 619 хворих на сovid-19. За минулу добу – 392 нові випадки: 183 – на Львівщині (проведено 1010 ПЛР-досліджень), 107 – на Тернопіллі (проведено 644 ПЛР-дослідження) та 102 – на Івано-Франківщині (проведено 528 ПЛР-досліджень).
За минулу добу в Галичині зафіксовано три летальні випадки від ускладень коронавірусної хвороби: одна людина померла у Тернопільській області та дві в Івано-Франківській області. Смертність соvid-19 в Галичині становить 2,36%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
2 вересня (09:00): 71 593 випадки, 107 нових
Тернопіль – 28 осіб
Бережанський район – 5 осіб
Борщівський район – 2 особи
Бучацький район – 6 осіб
Гусятинський район – 9 осіб
Заліщицький район – 10 осіб
Збаразький район – 6 осіб
Зборівський район – 13 осіб
Монастириський район – 10 осіб
Підгаєцький район – 3 особи
Теребовлянський район – 6 осіб
Тернопільський район – 5 осіб
Чортківський район – 4 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
2 вересня (09:00): 140 038 випадків, 183 нових
Львів – 70 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
2 вересня (09:00): 87 988 випадків, 102 нових
Івано-Франківськ – 30 осіб
Богородчанський район – 1 особа
Галицький район – 3 особи
Городенківський район – 3 особи
Долинський район – 1 особа
Калуський район – 11 осіб
Коломийський район – 15 осіб
Косівський район – 9 осіб
Надвірнянський район – 3 особи
Рогатинський район – 4 особи
Рожнятівський район – 4 особи
Снятинський район – 13 осіб
Тисменицький район – 5 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 2 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.02.09.2021