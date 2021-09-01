Галицькі хроніки COVID-19: 1 вересня.

 

Станом на 09:00 1 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 299 227 хворих на сovid-19. За минулу добу – 275 нових випадків: 121 – на Львівщині (проведено 1161 ПЛР-дослідження), 73 – на Тернопіллі (проведено 707 ПЛР-досліджень) та 81 – на Івано-Франківщині (проведено 558 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу в Галичині зафіксовано один летальний випадок від ускладень коронавірусної хвороби: одна людина померла в Івано-Франківській області. Смертність соvid-19 в Галичині становить 2,36%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

1 вересня (09:00): 71 486 випадків, 73 нових

 

Тернопіль – 23 особи

Бучацький район – 10 осіб

Гусятинський район – 10 осіб

Лановецький район – 2 особи

Підволочиський район – 2 особи

Теребовлянський район – 2 особи

Тернопільський район – 18 осіб

Чортківський район – 6 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

1 вересня (09:00): 139 855 випадків, 121 новий

 

Львів – 45 осіб

Городоцький район – 1 особа

Дрогобицький район – 9 осіб

Жидачівський район – 2 особи

Жовківський район – 6 осіб

Золочівський район – 4 особи

Кам'янко-Бузький район – 7 осіб

Миколаївський район – 5 осіб

Пустомитівський район – 3 особи

Самбірський район – 11 осіб

Старосамбірський район – 2 особи

Стрийський район – 4 особи

Сокальський район – 9 осіб

Турківський район – 1 особа

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

1 вересня (09:00): 87 886 випадків, 81 новий

 

Івано-Франківськ – 24 особи

Богородчанський район – 7 осіб

Галицький район – 5 осіб

Городенківський район – 10 осіб

Долинський район – 1 особа

Калуський район – 4 особи

Коломийський район – 13 осіб

Косівський район – 2 особи

Надвірнянський район – 7 осіб

Рогатинський район – 3 особи

Рожнятівський район – 1 особа

Снятинський район – 2 особи

Тисменицький район – 1 особа

Тлумацький район – 1 особа

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 1 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

01.09.2021

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