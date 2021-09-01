Галицькі хроніки COVID-19: 1 вересня.

Станом на 09:00 1 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 299 227 хворих на сovid-19. За минулу добу – 275 нових випадків: 121 – на Львівщині (проведено 1161 ПЛР-дослідження), 73 – на Тернопіллі (проведено 707 ПЛР-досліджень) та 81 – на Івано-Франківщині (проведено 558 ПЛР-досліджень).
За минулу добу в Галичині зафіксовано один летальний випадок від ускладень коронавірусної хвороби: одна людина померла в Івано-Франківській області. Смертність соvid-19 в Галичині становить 2,36%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
1 вересня (09:00): 71 486 випадків, 73 нових
Тернопіль – 23 особи
Бучацький район – 10 осіб
Гусятинський район – 10 осіб
Лановецький район – 2 особи
Підволочиський район – 2 особи
Теребовлянський район – 2 особи
Тернопільський район – 18 осіб
Чортківський район – 6 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
1 вересня (09:00): 139 855 випадків, 121 новий
Львів – 45 осіб
Городоцький район – 1 особа
Дрогобицький район – 9 осіб
Жидачівський район – 2 особи
Жовківський район – 6 осіб
Золочівський район – 4 особи
Кам'янко-Бузький район – 7 осіб
Миколаївський район – 5 осіб
Пустомитівський район – 3 особи
Самбірський район – 11 осіб
Старосамбірський район – 2 особи
Стрийський район – 4 особи
Сокальський район – 9 осіб
Турківський район – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
1 вересня (09:00): 87 886 випадків, 81 новий
Івано-Франківськ – 24 особи
Богородчанський район – 7 осіб
Галицький район – 5 осіб
Городенківський район – 10 осіб
Долинський район – 1 особа
Калуський район – 4 особи
Коломийський район – 13 осіб
Косівський район – 2 особи
Надвірнянський район – 7 осіб
Рогатинський район – 3 особи
Рожнятівський район – 1 особа
Снятинський район – 2 особи
Тисменицький район – 1 особа
Тлумацький район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 1 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.01.09.2021