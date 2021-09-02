Таліби розпочали перемовини з формування уряду.

У нових органах влади Афганістану не буде тих, хто служив в уряді країни за останні 20 років

 

 

У афганському місті Кандагарі зустрічаються лідери «Талібану», щоб обговорити формування нового уряду, який, як очікується, буде репрезентований в найближчі дні. Як повідомляє телеканал Euronews, боротьбу за вплив в органах нової влади ведуть лідери угруповання «Мережа Хаккані», яка вважається однією з найбільш боєздатних в «Талібані», і група мулли Мухаммеда Якуба – сина засновника «Талібану» мулли Омара.

 

Вірні мулли Якубу сили контролюють Кандагар, традиційну цитадель талібів в Афганістані, а «Мережа Хаккані» тримає під контролем Кабул.

 

Представники талібів повідомили телерадіокомпанію ВВС, що в новому складі уряду не буде тих, хто служив в ньому за останні 20 років. Таліби запевнили, що до керівництва країною будуть допущені жінки, але не на міністерських посадах. Вони також пообіцяли, що в найближчі кілька днів знову запрацює кабульське летовище.

 

ЗМІ вже називають імена частини майбутніх урядовців: так, за інформацією телеканалу TOLO News, кабінет міністрів очолить мулла Хібатулла Ахундзаде. Верховний лідер «Талібану» ніколи не виступав з публічними промовами, а його місцезнаходження досі тримається в таємниці.

 

Агентство Khaama Press, своєю чергою, повідомляє, що міністром закордонних справ Афганістану стане мулла Абдул Гані Барадар – один зі засновників руху, який зараз очолює політичний офіс талібів. Вже згаданий мулла Якуб обійме посаду міністра оборони. А син іншого лідера бойовиків Джалалуддіна Хаккані Халіф очолить Міністерство внутрішніх справ.

 

Раніше телеканал News18, який входить до групи CNN, повідомив, що система управління Афганістаном буде схожа на іранську: з верховним лідером, який є головним політичним і релігійним авторитетом. Але інших подробиць поки що немає.

02.09.2021

До теми

Поширити
Збруч
Добрий чи поганий?
Сприйняття надприродних істот у фільмах та фольклорі ґрунтується на несподіваній оцінці позитивних і негативних рис у людях.
01.09.21 | | Наука
Людина понад межі
Вікторія Химинець
Програма концерту «За межі людського» постала  в цікавому концепті дихотомії пітьми та світла, диявольського та божистого, реального та ірреального. Широка палітра композиторських інтенцій яскравіла у доладному виконані під орудою Віталія Алексейонека.
31.08.21 | | Штука
Що надає каві її присмаку
Науковці ідентифікували молекули, що роблять каву оксамитовою, насиченою або крейдянистою.
31.08.21 | | Наука
GALA-OPERA у Львівській філармонії
Вікторія Антошевська
Людмила Монастирська намагалась показати різноманітні грані свого голосу та акторського хисту: від сакральної арії Норми «Casta Diva» в динаміці pianissimo до грайливої пісні «Ой я знаю, що гріх маю», яка повела солістку у танок! 
30.08.21 | | Штука
Ліберальна демократія варта боротьби
Енн Епплбом
Не завжди можна боротися за допомогою жорстких заяв ЄС про стурбованість. Можете спробувати, але ви програєте
30.08.21 | | Дискурси
Латаючи дірки
Юрко ТИМЧУК
Навіть найзаклопотанішим людям на найвищих посадах варто іноді перечитувати "Охрімову свиту", написану Глібовим. Щоб не виявитися небораком у "німецькому каптанці". Огляд тижня
30.08.21 | | Україна
Капітал ідей для добрих змін
Зоряна Рибчинська
Сила культури походить із поєднання двох важливих прагнень: утвердити свою актуальність і зберегти, передати те, що вважаємо цінним.
29.08.21 | | Штука
Сорт портуґальської редьки
Василь МАХНО
Малий Сарамаґо ні про яке письменство й гадки не мав. Але в якийсь момент портуґальська мова перетворилася для юного Жозе на письмо
28.08.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.