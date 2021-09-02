Таліби розпочали перемовини з формування уряду.

У нових органах влади Афганістану не буде тих, хто служив в уряді країни за останні 20 років

У афганському місті Кандагарі зустрічаються лідери «Талібану», щоб обговорити формування нового уряду, який, як очікується, буде репрезентований в найближчі дні. Як повідомляє телеканал Euronews, боротьбу за вплив в органах нової влади ведуть лідери угруповання «Мережа Хаккані», яка вважається однією з найбільш боєздатних в «Талібані», і група мулли Мухаммеда Якуба – сина засновника «Талібану» мулли Омара.

Вірні мулли Якубу сили контролюють Кандагар, традиційну цитадель талібів в Афганістані, а «Мережа Хаккані» тримає під контролем Кабул.

Представники талібів повідомили телерадіокомпанію ВВС, що в новому складі уряду не буде тих, хто служив в ньому за останні 20 років. Таліби запевнили, що до керівництва країною будуть допущені жінки, але не на міністерських посадах. Вони також пообіцяли, що в найближчі кілька днів знову запрацює кабульське летовище.

ЗМІ вже називають імена частини майбутніх урядовців: так, за інформацією телеканалу TOLO News, кабінет міністрів очолить мулла Хібатулла Ахундзаде. Верховний лідер «Талібану» ніколи не виступав з публічними промовами, а його місцезнаходження досі тримається в таємниці.

Агентство Khaama Press, своєю чергою, повідомляє, що міністром закордонних справ Афганістану стане мулла Абдул Гані Барадар – один зі засновників руху, який зараз очолює політичний офіс талібів. Вже згаданий мулла Якуб обійме посаду міністра оборони. А син іншого лідера бойовиків Джалалуддіна Хаккані Халіф очолить Міністерство внутрішніх справ.

Раніше телеканал News18, який входить до групи CNN, повідомив, що система управління Афганістаном буде схожа на іранську: з верховним лідером, який є головним політичним і релігійним авторитетом. Але інших подробиць поки що немає.