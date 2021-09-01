"Це трагедія": Національна команда України не втримала перемоги над Казахстаном.

 

Національна команда України з футболу ремісувала з Казахстаном у матчі відбіркового етапу на чемпіонат світу – гра в Астані завершилася з рахунком 2:2. То була перший матч збірної на чолі з виконувачем обов'язків головного тренера Олександром Петраковим.

 

 

Українська команда двічі за матч вела в рахунку. На другій хвилині львів'янин Роман Яремчук відкрив рахунок – на 74-й казахи зрівняли рахунок зусиллями Руслана Валіулліна.

 

На 93-й хвилині дебютант збірної Данило Сікан знову вивів українців уперед. Утім на 96-й хвилині Валіуллін знову насипав українським футболістам перцю.

 

Для українців гра в Казахстані – четвертий поспіль реміс у відбірковому турнірі.

 

Олександр Петраков, який очолив збірну після відходу Андрія Шевченка, сказав, що не бачив таких помилок з боку підопічних навіть тоді, коли тренував юнацтво. 

 

"Навіть не знаю, що сказати. На 93-й хвилині забиваємо м'яч, я вже радію, а потім одна подача – і гол. Люди грають в Лізі чемпіонів, але допускають такі помилки", – обурився Петраков.

 

Тренер згірчений роботою нападу.

 

"Я ж не можу вийти і забити замість них. Вони виходять віч-на-віч і не можуть реалізувати такі моменти. Не знаю, що говорити..." – додав наставник.

 

"Непогано грали перші 25–27 хвилин, а потім втомилися. Потім знову почали грати. Функціонально не тримають цю схему", – констатував наступник Шевченка.

 

 

Роман Яремчук назвав гру "провальною". "Нам сьогодні було дуже важливо взяти 3 очки, щоб їхати на чемпіонат світу. Ми їх не взяли, тому я вважаю це катастрофою для нас", – констатував нападник.

 

Гравцеві "Бенфіки" невтямки, як можна було так провалитися вкінці гри. "Я навіть не повірив. Забили на 93-й хвилині, залишалося ще три... Потрібно було зіграти більш просто. Ось і все", – сказав Яремчук, якого тепер навіть гол не тішить.

 

"Цей гол сьогодні нікому не потрібен. Краще б ми взяли 3 очки, ніж я забив гол", – засмутився Яремчук.

 

В Астані ветеран команди Андрій Ярмоленко досягнув гарного персонального показника – мав сотий матч у збірній. Більше за нього грали лише двоє футболістів – Анатолій Тимощук (144) та Андрій Шевченко (111). Перед грою Ярмоленко також повідомив, що відтепер під час публічних заходів розмовлятиме українською мовою.

 

01.09.2021

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