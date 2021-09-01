Понад 350 бойовиків «Талібану» загинули в сутичках в Панджшері.

Перемовини, які почалися минулого тижня між талібами і представниками опору, провалилися.

 

 

Понад 350 бойовиків радикального руху «Талібан» загинули і близько чотирьох десятків потрапили в полон під час збройних сутичок у північній афганській провінції Панджшер з представниками спротиву, котрі не підкорилися владі талібів. Про це повідомило в середу, першого вересня, видання India Today з покликом на джерело, близьке до панджшерських ополченців.

 

«Внаслідок сутичок, які розпочалися вчора пізно ввечері (у вівторок, – Z) після спроби прориву "Талібану" в Панджшер з двох напрямків, були знищені понад 350 їхніх бойовиків. Ще кілька десятків радикалів отримали серйозні поранення або були взяті в полон», – підкреслив співрозмовник видання.

 

«На даний момент бойові дії на в'їздах в реґіон тривають. Талібам не вдалося прорвати лінію оборони, і зараз вони змушені відступати», – додало джерело.

 

У середу представник керівництва «Талібану» Амір Хан Моттакі, який був також призначений талібами на посаду губернатора Панджшера, заявив, що перемовини, які почалися минулого тижня між талібами і представниками опору, провалилися.

 

Панджшерський спротив очолює Ахмад Масуд, син відомого лідера опору проти талібів з 1990-х років Ахмада Шаха Масуда. Масуд-старший, який очолював Північний альянс проти талібів, був убитий бойовиками «Аль-Каїди» безпосередньо перед нападами на США 11 вересня 2001 року.

01.09.2021

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