Німеччина радить Україні не сподіватися на статус транзитера.

 

Німеччина хотіла б продовження договору про транзит російського газу через Україну на 5-10 років.

 

 

Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв'ю Радіо НВ.

 

"Я думаю, що наша ідея – продовжити цей контракт, який є між "Нафтогазом" і "Газпромом", який ми також допомогли укласти в 2019 році. Якщо ми можемо це продовжити на 5 або навіть на 10 років, з гарантіями, якщо не транзиту, то грошей для України, як це зараз", – сказала Фельдгузен.

 

Посол зазначила, що Україна має прагнути стати виробником і експортером енергії, а не транзитною країною.

 

"Транзит – це завжди погано, оскільки це можна зупинити. Виробляти, бути важливим експортером для Європи – це набагато важливіше, на мою думку", – пояснила вона.

 

01.09.2021

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