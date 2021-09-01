Німеччина радить Україні не сподіватися на статус транзитера.

Німеччина хотіла б продовження договору про транзит російського газу через Україну на 5-10 років.

Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв'ю Радіо НВ.

"Я думаю, що наша ідея – продовжити цей контракт, який є між "Нафтогазом" і "Газпромом", який ми також допомогли укласти в 2019 році. Якщо ми можемо це продовжити на 5 або навіть на 10 років, з гарантіями, якщо не транзиту, то грошей для України, як це зараз", – сказала Фельдгузен.

Посол зазначила, що Україна має прагнути стати виробником і експортером енергії, а не транзитною країною.

"Транзит – це завжди погано, оскільки це можна зупинити. Виробляти, бути важливим експортером для Європи – це набагато важливіше, на мою думку", – пояснила вона.