В Україні втретє за тиждень понад дві тисячі випадків ковіду.

 

Упродовж минулої доби в Укрїані виявили 2075 нових випадків коронавірусної хвороби. Шпиталізували 874 особи.

 

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених Міністерством охорони здоров'я у середу.

 

За добу найбільшу кількість випадків ковіду зареєстрували в Києві (268), у Харківській (177), Донецькій (139), Чернівецькій (128) та Львівській (121) областях.

 

Упродовж доби в Україні зафіксували 44 смерті, спричинені ускладненнями від COVID-19.

 

За весь час пандемії в Україні захворіла 2 288 371 особа. Померло 53 833 людей.

 

01.09.2021

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