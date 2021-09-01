В Україні втретє за тиждень понад дві тисячі випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Укрїані виявили 2075 нових випадків коронавірусної хвороби. Шпиталізували 874 особи.

Про це йдеться в даних, оприлюднених Міністерством охорони здоров'я у середу.

За добу найбільшу кількість випадків ковіду зареєстрували в Києві (268), у Харківській (177), Донецькій (139), Чернівецькій (128) та Львівській (121) областях.

Упродовж доби в Україні зафіксували 44 смерті, спричинені ускладненнями від COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіла 2 288 371 особа. Померло 53 833 людей.