Галицькі хроніки COVID-19: 31 серпня.

Станом на 09:00 31 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 298 952 хворих на сovid-19. За минулу добу – 102 нові випадки: 51 – на Львівщині (проведено 846 ПЛР-досліджень), 20 – на Тернопіллі (проведено 490 ПЛР-досліджень) та 31 – на Івано-Франківщині (проведено 532 ПЛР-дослідження).
За минулу добу в Галичині зафіксовано один летальний випадок від ускладень коронавірусної хвороби: одна людина померла у Тернопільській області. Смертність соvid-19 в Галичині становить 2,36%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
31 серпня (09:00): 71 413 випадків, 20 нових
Тернопіль – 2 особи
Бережанський район – 4 особи
Борщівський район – 1 особа
Бучацький район – 3 особи
Гусятинський район – 1 особа
Заліщицький район – 2 особи
Збаразький район – 2 особи
Кременецький район – 1 особа
Козівський район – 1 особа
Тернопільський район – 2 особи
Чортківський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
31 серпня (09:00): 139 734 випадки, 51 новий
Львів – 20 осіб
Бродівський район – 1 особа
Городоцький район – 2 особи
Дрогобицький район – 8 осіб
Жовківський район – 2 особи
Золочівський район – 2 особи
Кам'янка-Бузький район – 2 особи
Перемишлянський район – 1 особа
Пустомитівський район – 5 осіб
Сокальський район – 1 особа
Старосамбірський район – 1 особа
Стрийський район – 3 особи
Яворівський район – 3 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
31 серпня (09:00): 87 805 випадків, 31 новий
Івано-Франківськ – 7 осіб
Богородчанський район – 1 особа
Калуський район – 4 особи
Коломийський район – 7 осіб
Косівський район – 5 осіб
Тлумацький район – 2 особи
Рогатинський район – 5 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 31 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.31.08.2021