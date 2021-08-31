Галицькі хроніки COVID-19: 31 серпня.

Станом на 09:00 31 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 298 952 хворих на сovid-19. За минулу добу – 102 нові випадки: 51 – на Львівщині (проведено 846 ПЛР-досліджень), 20 – на Тернопіллі (проведено 490 ПЛР-досліджень) та 31 – на Івано-Франківщині (проведено 532 ПЛР-дослідження).

За минулу добу в Галичині зафіксовано один летальний випадок від ускладень коронавірусної хвороби: одна людина померла у Тернопільській області. Смертність соvid-19 в Галичині становить 2,36%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

31 серпня (09:00): 71 413 випадків, 20 нових

Тернопіль – 2 особи

Бережанський район – 4 особи

Борщівський район – 1 особа

Бучацький район – 3 особи

Гусятинський район – 1 особа

Заліщицький район – 2 особи

Збаразький район – 2 особи

Кременецький район – 1 особа

Козівський район – 1 особа

Тернопільський район – 2 особи

Чортківський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

31 серпня (09:00): 139 734 випадки, 51 новий

Львів – 20 осіб

Бродівський район – 1 особа

Городоцький район – 2 особи

Дрогобицький район – 8 осіб

Жовківський район – 2 особи

Золочівський район – 2 особи

Кам'янка-Бузький район – 2 особи

Перемишлянський район – 1 особа

Пустомитівський район – 5 осіб

Сокальський район – 1 особа

Старосамбірський район – 1 особа

Стрийський район – 3 особи

Яворівський район – 3 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

31 серпня (09:00): 87 805 випадків, 31 новий

Івано-Франківськ – 7 осіб

Богородчанський район – 1 особа

Калуський район – 4 особи

Коломийський район – 7 осіб

Косівський район – 5 осіб

Тлумацький район – 2 особи

Рогатинський район – 5 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 31 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.