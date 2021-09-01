Влада Грузії відмовилася від фінансової допомоги ЄУ.

Утім експерти вважають, що ця допомога Тбілісі й так не світила через невиконання урядом певних реформ.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив журналістам під час брифінгу у вівторок, 31 серпня, що грузинський уряд вирішив відмовитися від запропонованого Європейською Унією у рамках мікрофінансової допомоги довгострокового кредиту на суму 75 мільйонів євро. Про це повідомив грузинський інформаційний портал APSNY.ge.

Гарібашвілі мотивував відмову тим, що бюджет Грузії, у міру подолання економічних наслідків пандемії коронавірусу, має в своєму розпорядженні достатньо коштів для фінансування різних програм допомоги дрібному і середньому бізнесу. Тому в нових запозиченнях немає необхідності. Головною причиною відмови від другого траншу європейської допомоги глава уряду назвав прагнення Тбілісі скоротити зовнішній борг.

Тимчасом грузинська опозиція і багато експертів вважають, що уряд лукавить. За словами одного з лідерів опозиційної партії «Єдиний національний рух» депутата Романа Гоцирідзе, ЄУ сама найближчим часом планувала розглянути питання про позбавлення Грузії мікрофінансової допомоги у зв'язку з невиконанням владою своїх зобов'язань із проведення в країні судової реформи. Також правляча партія «Грузинська мрія» відмовилася від своїх зобов'язань у рамках угоди з опозицією, досягнутої за ініціативи президента Ради ЄУ Шарля Мішеля, виконання якої було однією з умов отримання фінансової допомоги. «Тож правляча партія вирішила випередити події», – зазначив Гоцирідзе.

Експерт з економічних питань Георгій Хухашвілі вважає, що формальна відмова від фінансування – це спроба зробити хорошу міну за поганої гри. «В уряді роблять вигляд, ніби це не ЄУ відмовилася від фінансування, а вони самі відмовилися від грошей», – зазначив експерт.

Європейська Унія поки що не коментувала відмову Грузії від кредиту.