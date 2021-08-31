В Естонії обрано нового президента.

Ним став директор Національного музею Алар Каріс.

 

 

Парламент Естонії на позачерговій сесії у вівторок, 31 серпня, закритим голосуванням обрав президентом республіки директора Національного музею Естонії Алара Каріса (Alar Karis). За його кандидатуру проголосували 72 депутати зі 101, незаповненими виявилися вісім бюлетенів. У голосуванні взяли участь 80 депутатів.

 

Вперше за 30 років президент Естонії був обраний на безальтернативній основі. Про це повідомив інформаційний портал Delfi.

 

Обрання Каріса відбулося під час другого туру голосування. В ході першого туру в понеділок, 30 серпня,  за нього проголосували 63 депутати зі 101. Для обрання йому необхідно було набрати не менше 68 голосів.

 

Кандидатуру Каріса висунули обидві правлячі політичні сили: Партія Центру та Партія Реформ, у яких на двох 59 депутатів в парламенті. У вівторок більшість від опозиційної Соціал-демократичної партії (11 голосів) перед другим туром голосування заявили, що підтримають кандидата.

 

Висування Алара Каріса кандидатом в президенти від правлячої коаліції за два тижні до виборів стало несподіванкою для місцевих спостерігачів. Каріс народився 26 березня 1958 року. За фахом він є молекулярним генетиком і біологом розвитку. Свого часу він був ректором Естонського університету природничих наук (2003-2007) і Тартуського університету (2007-2012). З 2013 року працював державним контролером, в 2017 році очолив Естонський національний музей. Зі світом політики він практично не перетинався.

 

У своїх передвиборчих інтерв'ю Каріс підкреслював важливість якісної освіти. «Я думаю, що ми мали б прагнути бути країною з найосвіченішим народом в світі», – сказав він в коментарі телеканалу ETV незабаром після висунення кандидатом.

 

Новий президент вступить посаду 11 жовтня 2021 року.

31.08.2021

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