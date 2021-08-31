Данська компанія інвестує у виробництво біотуалетів та сміттєвих контейнерів на Львівщині.

 

Компанія «Он Сайт Компані ЮЕЙ», засновником якої є данський інвестор «Scanvogn», планує розпочати у Городку виробництво біокабін та санітарних контейнерів. Його планують запустити вже в листопаді цього року. Про це сьогодні, 31 серпня, повідомила пресслужба Городоцької територіальної громади.

 

 

Як повідомили у Городоцькій міськраді, голова громади Володимир Ременяк мав зустріч із керівниками компаній, зацікавлених у майбутньому виробництві: представником «Scanvogn A/S» Андерсом Хорнебо, Андрієм Сеником з ТОВ «Он Сайт Компані ЮЕЙ» та Володимиром Калапузяком з ПП «Тектум-Буд», і задекларував готовність до співпраці та сприяння у проходженні дозвільних процедур.


Зі слів Андерса Хорнебо, компанія планує розпочати діяльність у листопаді 2021 року на базі виробничо-складського приміщення ПП «Тектум-Буд» на вул. Львівській при в’їзді в Городок. До виробництва планують залучити від 40 до 100 працівників. Готову продукцію експортуватимуть до Німеччини.

 

 

Обсягу інвестицій у виробництво біотуалетів та санітарних контейнерів у Городку наразі не розголошують.

 

За даними платформи YouControl, ТОВ «Он Сайт Компані ЮЕЙ» зі статутним капіталом у 32,6 мільйона гривень було зареєстроване три місяці тому у Городку. Основним видом діяльності вказано виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів. Засновником товариства є данська компанія «Scanvogn A/S», а кінцевим бенефіціарним власником – громадянин Данії Андерсен Ельзе. Керує компанією у Городку Андрій Сеник.

 

Данська компанія «Scanvogn A/S» була заснована в 1995 році та є одним з найбільших у Європі виробників закритих причепів та автокемперів.

 

Фото scanvogn.com, facebook.com/Городоцька-територіальна-громада

31.08.2021

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