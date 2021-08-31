«INSO-Львів» запрошує на відкриття концертного сезону.

У Львівській національній філармонії у суботу, 4 вересня, о 18:00 відбудеться концерт оркестру «INSO-Львів» – «VIVERE EST COGITARE – Жити, значить мислити». Цим виступом оркестр відкриє концертний сезон 2021–2022 років, повідомила пресслужба «INSO-Львів».

У програмі – Анна Корсун. Audioguide for singing orchestra та Ґустав Малєр. Симфонія №1 Ре мажор. Диригуватиме Кирило Карабиць.

«INSO-Львів» намагатиметься поєднати минуле із сьогоденням, ще раз підтверджуючи те, що минуле невідривне від нас і звучить на одній, суцільній лінії життя. Якщо музика не рятує світ, то наповнює його красою буття – зазначили організатори.

«INSO-Львів» завжди дивує своїх слухачів непересічністю ідей та майстерністю музичного втілення. Цього сезону оркестр готовий не просто дивувати, а вражати, обираючи надскладний, часом маловідомий, часом абсолютно експериментальний новітній матеріал для того, щоб іти у фарватері зі світовими музичними майданчиками. До того ж, у цьому сезоні «INSO-Львів» знову матиме змогу працювати із всесвітньо відомим диригентом Кирилом Карабицем. Особливості та трепету цій миті додає і те, що нарешті, вперше за півтора року, весь оркестр зіграє на одній сцені.

Винятковим робить репертуар незвичне поєднання композиторів – Ґустава Малера та Анни Корсун, сучасної українсько-німецької композиторки. Для Анни музика – ефемерне мистецтво, сутнісно незрозуміле, що здатне впливати на емоції, відчуття, щось на кшталт магії. Натомість Малєр вважав себе інструментом, на якому грає Всесвіт, природа. Природа для нього – єдина всеосяжна субстанція, що виявляється в нескінченності окремих речей.

Концерт «VIVERE EST COGITARE – Жити, значить мислити» запланований на 18:00 4 серпня, деталі за посиланням.

ДЛЯ ДОВІДКИ. «ІNSO-Львів» (International Symphony Orchestra) є одним із найкращих виразників того, що український культурний продукт вартий світового визнання, і це невпинно засвідчує його співпраця із всесвітньо відомими музикантами та дириґентами. Якість музики та висока майстерність – визначальні фактори, які вирізняють його та, зрештою, надають гнучкості у виборі репертуару: від класики до джазу, від опери до мюзиклів та популярної музики. «ІNSO-Львів» – це один із тих оркестрів, який широко гастролює за межами батьківщини та прикрашає сцени не лише Європи, а й Китаю, Колумбії та Єгипту. Він з року у рік виконує почесну роль базового оркестру на міжнародних фестивалях, урочистих подіях та конкурсах. CD колективу відзначені нагородами Radio Swiss Classic. В 2017 році оркестр започаткував плідну співпрацю з британським лейблом Toccata Classics. Реліз диска під назвою «Paganini by Arrangement» відбувся восени 2018 року і відразу потрапив до рейтингу «Records Review» BBC Radio 3. Великою честю для оркестру є те, що його багаторічним мистецьким керівником був народний артист України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, академік Академії мистецтв України, професор, кандидат мистецтвознавства, Герой України Мирослав Скорик (1938–2020). Зараз мистецьким керівником оркестру є Валерій Соколов. З 2007 року головою правління оркестру та ідейною натхненницею багатьох проєктів і програм є Іоланта Пришляк. Колектив оркестру у своїх проєктах впроваджує ключову місію – культурну дипломатію – завдяки об’єднуючій силі музики. «ІNSO-Львів» ініціював та провів низку подій, присвячених ідеї миру та рівності, зокрема всеукраїнську культурну акцію «Спільне повітря», що об’єднала провідні оркестри України, які одночасно виконали «Оду до радості» Людвіга ван Бетховена в найбільших аеропортах України (Київ, Одеса, Донецьк, Харків, Дніпропетровськ, Львів) та масштабну музичну подію «БАХ Маратон – Ready. Steady BACH!». Музичні проєкти оркестру під гаслом «Класика заради миру» – послідовні та щорічні.

Фото philharmonia.lviv.ua