«INSO-Львів» запрошує на відкриття концертного сезону.

 

У Львівській національній філармонії у суботу, 4 вересня, о 18:00 відбудеться концерт оркестру «INSO-Львів» – «VIVERE EST COGITARE – Жити, значить мислити». Цим виступом оркестр відкриє концертний сезон 2021–2022 років, повідомила пресслужба «INSO-Львів».

 

 

У програмі – Анна Корсун. Audioguide for singing orchestra та Ґустав Малєр. Симфонія №1 Ре мажор. Диригуватиме Кирило Карабиць.

 

 

«INSO-Львів» намагатиметься поєднати минуле із сьогоденням, ще раз підтверджуючи те, що минуле невідривне від нас і звучить на одній, суцільній лінії життя. Якщо музика не рятує світ, то наповнює його красою буття  зазначили організатори.

 

«INSO-Львів» завжди дивує своїх слухачів непересічністю ідей та майстерністю музичного втілення. Цього сезону оркестр готовий не просто дивувати, а вражати, обираючи надскладний, часом маловідомий, часом абсолютно експериментальний новітній матеріал для того, щоб іти у фарватері зі світовими музичними майданчиками. До того ж, у цьому сезоні «INSO-Львів» знову матиме змогу працювати із всесвітньо відомим диригентом Кирилом Карабицем. Особливості та трепету цій миті додає і те, що нарешті, вперше за півтора року, весь оркестр зіграє на одній сцені.

 

 

Винятковим робить репертуар незвичне поєднання композиторів – Ґустава Малера та Анни Корсун, сучасної українсько-німецької композиторки. Для Анни музика ефемерне мистецтво, сутнісно незрозуміле, що здатне впливати на емоції, відчуття, щось на кшталт магії. Натомість Малєр вважав себе інструментом, на якому грає Всесвіт, природа. Природа для нього – єдина всеосяжна субстанція, що виявляється в нескінченності окремих речей.

 

Концерт «VIVERE EST COGITARE – Жити, значить мислити» запланований на 18:00 4 серпня, деталі за посиланням.

 

ДЛЯ ДОВІДКИ.

 

«ІNSO-Львів» (International Symphony Orchestra) є одним із найкращих виразників того, що український культурний продукт вартий світового визнання, і це невпинно засвідчує його співпраця із всесвітньо відомими музикантами та дириґентами. Якість музики та висока майстерність – визначальні фактори, які вирізняють його та, зрештою, надають гнучкості у виборі репертуару: від класики до джазу, від опери до мюзиклів та популярної музики.

 

 «ІNSO-Львів» – це один із тих оркестрів, який широко гастролює за межами батьківщини та прикрашає сцени не лише Європи, а й Китаю, Колумбії та Єгипту. Він з року у рік виконує почесну роль базового оркестру на міжнародних фестивалях, урочистих подіях та конкурсах. CD колективу відзначені нагородами Radio Swiss Classic. В 2017 році оркестр започаткував плідну співпрацю з британським лейблом Toccata Classics. Реліз диска під назвою «Paganini by Arrangement» відбувся восени 2018 року і відразу потрапив до рейтингу «Records Review» BBC Radio 3.

 

Великою честю для оркестру є те, що його багаторічним мистецьким керівником був народний артист України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, академік Академії мистецтв України, професор, кандидат мистецтвознавства, Герой України Мирослав Скорик (1938–2020). Зараз мистецьким керівником оркестру є Валерій Соколов. З 2007 року головою правління оркестру та ідейною натхненницею багатьох проєктів і програм є Іоланта Пришляк.

 

Колектив оркестру у своїх проєктах впроваджує ключову місію – культурну дипломатію – завдяки об’єднуючій силі музики. «ІNSO-Львів» ініціював та провів низку подій, присвячених ідеї миру та рівності, зокрема всеукраїнську культурну акцію «Спільне повітря», що об’єднала провідні оркестри України, які одночасно виконали «Оду до радості» Людвіга ван Бетховена в найбільших аеропортах України (Київ, Одеса, Донецьк, Харків, Дніпропетровськ, Львів) та масштабну музичну подію «БАХ Маратон – Ready. Steady BACH!». Музичні проєкти оркестру під гаслом «Класика заради миру» – послідовні та щорічні.

 

Фото philharmonia.lviv.ua

 

31.08.2021

До теми

Поширити
Збруч
Що надає каві її присмаку
Науковці ідентифікували молекули, що роблять каву оксамитовою, насиченою або крейдянистою.
31.08.21 | | Наука
Ліберальна демократія варта боротьби
Енн Епплбом
Не завжди можна боротися за допомогою жорстких заяв ЄС про стурбованість. Можете спробувати, але ви програєте
30.08.21 | | Дискурси
Латаючи дірки
Юрко ТИМЧУК
Навіть найзаклопотанішим людям на найвищих посадах варто іноді перечитувати "Охрімову свиту", написану Глібовим. Щоб не виявитися небораком у "німецькому каптанці". Огляд тижня
30.08.21 | | Україна
Капітал ідей для добрих змін
Зоряна Рибчинська
Сила культури походить із поєднання двох важливих прагнень: утвердити свою актуальність і зберегти, передати те, що вважаємо цінним.
29.08.21 | | Штука
Сорт портуґальської редьки
Василь МАХНО
Малий Сарамаґо ні про яке письменство й гадки не мав. Але в якийсь момент портуґальська мова перетворилася для юного Жозе на письмо
28.08.21 | | Дискурси
“Мальви”: три варіанти колоніального становища
Олеся Ісаюк
На котрусь із моделей мусить згодитися кожен, хто хоче хоч якогось суспільного авансу чи особистої реалізації. У всіх без винятку варіантах вимагається забути про власне коріння — мову, віру, звичаї. 
27.08.21 | | Галичина
Честь і ганьба
Остап Українець
Вчинок може бути законним і ганебним, а може бути незаконним і не ганебним водночас. Прикладом першого в нас буде одностатевий секс, прикладом другого — побутова корупція
27.08.21 | | Дискурси
Матерія Духа і Думки Любомира Медвідя
Любов Волошин
Усю потугу свого творчого обдарування він спрямував на те, щоб утвердити занедбану етично-інтелектуальну значимість малярського твору й ту особливу, притаманну образотворенню здатність «промовляти з-за порогу мовчання».
27.08.21 | | Штука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.