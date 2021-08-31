За добу в Україні виявили 1356 випадків COVID-19.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 1356 нових випадків коронавірусної хвороби. Шпиталізували 470 людей.
Про це йдеться в даних, оприлюднених Міністерством охорони здоров'я у вівторок.
За добу найбільшу кількість випадків зареєстровували в Києві (204), у Харківській (144), Одеській (127), Луганській (106) та Чернівецькій (87) областях.
За добу зареєстрували 51 смерть, спричинену ускладненнями від коронавірусної хвороби.
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 286 296 осіб. Померло 53 789 людей.
31.08.2021