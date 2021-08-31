За добу в Україні виявили 1356 випадків COVID-19.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 1356 нових випадків коронавірусної хвороби. Шпиталізували 470 людей.

 

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених Міністерством охорони здоров'я у вівторок.

 

За добу найбільшу кількість випадків зареєстровували в Києві (204), у Харківській (144), Одеській (127), Луганській (106) та Чернівецькій (87) областях.

 

За добу зареєстрували 51 смерть, спричинену ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 286 296 осіб. Померло 53 789 людей.

 

31.08.2021

До теми

Поширити
Збруч
Латаючи дірки
Юрко ТИМЧУК
Навіть найзаклопотанішим людям на найвищих посадах варто іноді перечитувати "Охрімову свиту", написану Глібовим. Щоб не виявитися небораком у "німецькому каптанці". Огляд тижня
30.08.21 | | Україна
Капітал ідей для добрих змін
Зоряна Рибчинська
Сила культури походить із поєднання двох важливих прагнень: утвердити свою актуальність і зберегти, передати те, що вважаємо цінним.
29.08.21 | | Штука
Сорт портуґальської редьки
Василь МАХНО
Малий Сарамаґо ні про яке письменство й гадки не мав. Але в якийсь момент портуґальська мова перетворилася для юного Жозе на письмо
28.08.21 | | Дискурси
“Мальви”: три варіанти колоніального становища
Олеся Ісаюк
На котрусь із моделей мусить згодитися кожен, хто хоче хоч якогось суспільного авансу чи особистої реалізації. У всіх без винятку варіантах вимагається забути про власне коріння — мову, віру, звичаї. 
27.08.21 | | Галичина
Честь і ганьба
Остап Українець
Вчинок може бути законним і ганебним, а може бути незаконним і не ганебним водночас. Прикладом першого в нас буде одностатевий секс, прикладом другого — побутова корупція
27.08.21 | | Дискурси
Матерія Духа і Думки Любомира Медвідя
Любов Волошин
Усю потугу свого творчого обдарування він спрямував на те, щоб утвердити занедбану етично-інтелектуальну значимість малярського твору й ту особливу, притаманну образотворенню здатність «промовляти з-за порогу мовчання».
27.08.21 | | Штука
ФРАНКО І. Я.=ФРАНКО і я
Іван Монолатій
Він, як і ми, вчився, боровся за власну долю, перемагав і програвав тій же долі. Він, як і ми, був на дні, але йому, як і нам, вистачило сили і мужности піднятися і встати на власні ноги. Його слово, його кожноденний чин Мойсея галицьких українців, немов єрихонські труби, руйнували сірість, убогість, маловірство, байдужість.
27.08.21 | | Галичина
Музична галактика Стефанії Туркевич
Вікторія Химинець
27 серпня у Львові відбудеться світова прем’єра «Космічної симфонії» Стефанії Туркевич-Лукіянович – першої української композиторки, представниці авангардного стилю у музиці, авторки великих симфонічних та сценічних творів. 
26.08.21 | | Штука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.