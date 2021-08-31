Американці завершили евакуацію з Афганістану.

Останнім бортом вилетіли командувач американських військ у Кабулі й амбасадор США в Афганістані.

Останній американський військовослужбовець покинув Афганістан, й операція з евакуації завершена – заявив журналістам під час брифінгу в Пентаґоні генерал Кеннет «Франк» Маккензі (Kenneth «Frank» McKenzie), командувач Центрального командування США. Про це повідомило радіо Voice of America.

«Останній літак C-17 вилетів з міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая 30 серпня, сьогодні вдень, о 15:29 за стандартним східним часом», – заявив генерал Кеннет Маккензі. На облавку літака перебували Кріс Донах’ю (Chris Donahue) – командувач американських військ у Кабулі, й амбасадор США в Афганістані Росс Вілсон (Ross Wilson).

За словами Маккензі, хоча військова евакуація завершена, дипломатична місія щодо забезпечення виїзду громадян США, які залишилися в країні, й афганців. які хочуть виїхати і відповідають критеріям, триває. З 14 серпня військова авіація США евакуювала понад 79 тисяч мирних жителів із міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая, в тому числі шість тисяч американців і понад 73 500 громадян третіх країн, передовсім Афганістану.

Через кілька годин після того, як останній військовий літак США покинув кабульське летовище, Білий дім опублікував заяву Джо Байдена. Президент США подякував американським військовикам за проведення безпрецедентної операції з евакуації понад 120 тисяч осіб за 17 днів.

«Наші війська виконали найбільше повітряне перевезення в історії США. Вони зробили це з неперевершеною мужністю, професіоналізмом і рішучістю. Тепер наша 20-літня військова присутність в Афганістані закінчилося. Завершення нашої військової місії було найкращим способом захистити життя американських солдатів і залагодити безпечне відбуття для тих, хто хотів покинути Афганістан», – заявив Джо Байден

Міністр оборони США Ллойд Остін (Lloyd James Austin) у своїй заяві зазначив, що сьогоднішні події знаменують собою закінчення «найтривалішої війни в історії США». «Ми втратили в цій війні 2461 солдата. Тисячі інших отримали поранення. Шрами, отримані в боях, не гояться легко, а часто не гояться взагалі», – зазначив глава Пентаґону.