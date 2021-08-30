Галицькі хроніки COVID-19: 30 серпня.

Станом на 09:00 30 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 298 850 хворих на сovid-19. За минулу добу – 91 новий випадок: 36 – на Львівщині (проведено 517 ПЛР-досліджень), 48 – на Тернопіллі (проведено 271 ПЛР-дослідження) та 7 – на Івано-Франківщині (проведено 407 ПЛР-досліджень).
За минулу добу в Галичині не зафіксовано летальних випадків від ускладень коронавірусної хвороби. Смертність соvid-19 в Галичині становить 2,36%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
30 серпня (09:00): 71 393 випадки, 48 нових
Тернопіль – 13 осіб
Бережанський район – 1 особа
Бучацький район – 4 особи
Заліщицький район – 9 осіб
Зборівський район – 1 особа
Кременецький район – 1 особа
Монастириський район – 3 особи
Підволочиський район – 2 особи
Теребовлянський район – 1 особа
Тернопільський район – 10 осіб
Чортківський район – 3 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
30 серпня (09:00): 139 683 випадки, 36 нових
Львів – 10 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
30 серпня (09:00): 87 774 випадки, 7 нових
Івано-Франківськ – 2 особи
Калуський район – 2 особи
Тисменицький район – 3 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 30 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.30.08.2021