Галицькі хроніки COVID-19: 30 серпня.

Станом на 09:00 30 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 298 850 хворих на сovid-19. За минулу добу – 91 новий випадок: 36 – на Львівщині (проведено 517 ПЛР-досліджень), 48 – на Тернопіллі (проведено 271 ПЛР-дослідження) та 7 – на Івано-Франківщині (проведено 407 ПЛР-досліджень).

За минулу добу в Галичині не зафіксовано летальних випадків від ускладень коронавірусної хвороби. Смертність соvid-19 в Галичині становить 2,36%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

30 серпня (09:00): 71 393 випадки, 48 нових

Тернопіль – 13 осіб

Бережанський район – 1 особа

Бучацький район – 4 особи

Заліщицький район – 9 осіб

Зборівський район – 1 особа

Кременецький район – 1 особа

Монастириський район – 3 особи

Підволочиський район – 2 особи

Теребовлянський район – 1 особа

Тернопільський район – 10 осіб

Чортківський район – 3 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

30 серпня (09:00): 139 683 випадки, 36 нових

Львів – 10 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

30 серпня (09:00): 87 774 випадки, 7 нових

Івано-Франківськ – 2 особи

Калуський район – 2 особи

Тисменицький район – 3 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 30 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.