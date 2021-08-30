На Львівщині ювілей Франка відзначили прем'єрою проєкту «Франко. Re:volution».

На Львівщині масштабно відзначають 165-літній ювілей Івана Франка. У день народження письменника у Дрогобичі урочисто нагородили лауреата однойменної престижної наукової міжнародної премії. У Львівській опері відбулася грандіозна прем’єра містерії «Легенда про вічне життя», створеної за твором поета, котра завершилася бурхливою овацією публіки.

У ювілейну 165-ту річницю з дня народження Івана Франка у Дрогобичі вшосте відбулася урочиста церемонія вручення Міжнародної премії імені Івана Франка. Найвищу відзнаку в галузі гуманітаристики присудили професорові Дрогобицького педагогічного університету ім. І. Франка – Леонідові Тимошенку за монографію «Руська релігійна культура Вільна. Контекст доби. Осередки. Література та книжність (XVI – перша третина XVIІ ст.)», повідомив оргкомітет.

Згідно з указом Президента, до Франкового ювілею п’ятьом діячам культури Львівщини присвоїли почесні звання «народний» та «заслужений». Зокрема, звання «заслужений артист України» отримали провідні майстри сцени Львівського академічного молодіжного театру імені Леся Курбаса Наталія Рибка-Пархоменко та Андрій Водичев.

Після нагородження у Львівській опері презентували містерію «Легенда про вічне життя», поставлену на основі однойменної поезії Івана Франка у режисурі Олександра Білозуба акторами Театру імені Леся Курбаса, які є учасниками етногурту KURBASY.

У межах ґранту УКФ у співпраці з «Домом Франка» творчий колектив створив сучасне музично-поетично-театральне дійство «Легенда про вічне життя», яке налаштовує глядачів на філософське переосмислення людського буття. Це історія про жагу і владу, святість і гріх, кохання, смерть і безсмертя, про призначення та сенс житя людини, що для неї найцінніше.

Дійство захоплює і вражає рівнем художнього переосмислення та подачі: майстерна гра акторів, автентичні співи та музичні імпровізації, унікальна суміш балетної та експериментальної танцювальної пластики, алегоричні костюми та неперевершена гра світла творять справжню містерію, у якій кожен може відчитувати власні сенси.

Прем’єра зібрала повен зал. Щоб якомога більше охочих змогли побачити найновіше драматургійне прочитання творчості Франка, організували також онлайн-трансляцію. Після завершення вистави публіка влаштувала грандіозну овацію, аплодуючи стоячи.

Наступна прем'єра відбудеться у Київському національному академічному театрі оперети у п’ятницю, 3 вересня, її можна відвідати за реєстрацією.

До слова, театральне дійство «Легенда про вічне життя» є частиною нового проєкту «Дому Франка», що має на меті революційно оновити суспільне сприйняття постаті письменника-класика, вивільнити ім’я Франка від пострадянських кліше.

У межах проєкту «Франко. Re:volution» у «Домі Франка» відбудеться виставка сучасного мистецтва «Franko Laboratorium 3.0» та буде реалізована науково-просвітницька програма «Навіщо поети? Франко&Co» на основі діалогів-рефлексій зі знаковими сучасними інтелектуалами.

Фото dimfranka.lviv.ua, zbruc.eu, loda.gov.ua, facebook.com/kurbasy