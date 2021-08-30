"Марш рівності" в Одесі: Поліція притягнула до відповідальності 61 противника ЛГБТ.

 

Правоохоронці затримали 15 противників ЛГБТ-маршу в Одесі за фактом їхньої бійки з поліціянтами. Проти 46 осіб склали адміністративні матеріали.

 

 

Про це повідомила пресова служба поліції Одещини.

 

"За результатами попереднього розслідування в рамках проваджень у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу було затримано 15 осіб віком від 18 до 25 років. Вирішується питання про оголошення їм підозр і обрання запобіжного заходу. Стосовно ще 46 осіб, серед яких 12 неповнолітніх, складено адміністративні матеріали за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення", – йдеться у повідомленні.

 

Поліція поінформувала, що батьків підлітків-учасників бійки також притягнуть до відповідальності – за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП.

 

У суботу група противників ЛГБТ-спільноти вийшла наперекір "Маршу рівності" в Одесі. Біля місця проведення акції вони спробували атакувати шерег поліції, котрий охороняв учасників демонстрації.

 

 

30.08.2021

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