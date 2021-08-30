Західні країни домагаються створення «зони безпеки» на кабульському летовищі.

«Талібан» виступив проти такої ініціативи.

 

 

Франція, Велика Британія та Німеччина обмінюються пропозиціями з ООН, щоби створити на кабульському летовищі зону безпеки для гарантування безперешкодної евакуації людей, які прагнуть покинути Афганістан. Про це повідомило німецьке радіо Deutschlandfunk з покликом на слова президента Франції Емманюеля Макрона. На його думку, летовище повинне перебувати під контролем Організації Об’єднаних Націй, що дозволить продовжити гуманітарну операцію з евакуації людей.

 

Ще раніше в інтерв’ю французькій газеті Le Journal du Dimanche Макрон зазначив, що Франція обговорює з «Талібаном» шляхи подальшого забезпечення евакуації. У понеділок, 30 серпня, Париж планує репрезентувати проєкт резолюції з цього питання на екстреному засіданні Ради безпеки ООН, яке пройде лише за участі країн, які володіють правом вето.

 

«Йде... обговорення з метою з'ясувати, як можна відновити польоти», – повідомив Макрон в інтерв'ю виданню. Президент Франції додав, що в проведенні перемовин Парижу надає допомогу Катар. Хоча визнав, що говорити про успіх перемовин поки що зарано.

 

«Переговори можуть мобілізувати всю міжнародну спільноту, а також чинити тиск на "Талібан"», – наголосив французький президент, нагадавши одночасно, що факт проведення Францією перемовин з «Талібаном» не означає, що Париж неодмінно офіційно визнає уряд талібів.

 

Тим часом таліби вже виступили проти такої ініціативи Парижа, Берліна й Лондона. Представник катарського політичного офісу радикального руху «Талібан» Мохаммад Сохаїл Шахін заявив: «У цьому немає необхідності. Афганістан незалежна країна. Чи можна створити таку зону у Франції чи Великій Британії?»

 

Шахін також запевнив, що й після 31 серпня кожен афганець зможе виїжджати за кордон, якщо він цього забажає. «Але, як і в будь-якій країні, йому необхідні будуть документи – паспорт і віза», – підкреслив він.

30.08.2021

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