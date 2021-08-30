Чернівеччина друга за кількістю добових випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 749 нових випадків коронавірусної хвороби. Шпиталізували 583 особи.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Про це йдеться в даних, оприлюднених у понеділок Міністерством охорони здоров'я.
Найбільшу кількість добових випадків зареєстрували в Києві (148), у Чернівецькій (74), Дніпропетровській (72), Одеській (49) та Тернопільській (48) областях.
Упродовж доби зафіксували 18 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 284 940 осіб. Померло 53 738 людей.
Динаміка летальних випадків (середнє за сім діб)
30.08.2021