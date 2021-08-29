Галицькі хроніки COVID-19: 29 серпня.

 

Станом на 09:00 29 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 298 759 хворих на сovid-19. За минулу добу – 225 нових випадків: 101 – на Львівщині (проведено 583 ПЛР-дослідження), 67 – на Тернопіллі (проведено 476 ПЛР-досліджень) та 57 – на Івано-Франківщині (проведено 446 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу в Галичині зафіксовано три летальні випадки від ускладень коронавірусної хвороби: одна людина померла в Івано-Франківській області та дві у Львівській області. Смертність соvid-19 в Галичині становить 2,36%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

29 серпня (09:00): 71 345 випадків, 67 нових

 

Тернопіль – 16 осіб

Бережанський район – 3 особи

Борщівський район – 4 особи

Бучацький район – 8 осіб

Гусятинський район – 5 осіб

Збаразький район – 1 особа

Зборівський район – 5 осіб

Козівський район – 4 особи

Кременецький район – 1 особа

Лановецький район – 1 особа

Монастириський район – 2 особи

Підволочиський район – 6 осіб

Теребовлянський район – 4 особи

Тернопільський район – 3 особи

Чортківський район – 4 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

29 серпня (09:00): 139 647 випадків, 101 новий

 

Львів – 47 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

29 серпня (09:00): 87 767 випадків, 57 нових

 

Івано-Франківськ – 6 осіб

Богородчанський район – 2 особи

Галицький район – 2 особи

Городенківський район – 8 осіб

Долинський район – 6 осіб

Калуський район – 12 осіб

Коломийський район – 10 осіб

Косівський район – 5 осіб

Снятинський район – 3 особи

Рожнятівський район – 3 особи

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 29 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

29.08.2021

До теми

Поширити
Збруч
Матерія Духа і Думки Любомира Медвідя
Любов Волошин
Усю потугу свого творчого обдарування він спрямував на те, щоб утвердити занедбану етично-інтелектуальну значимість малярського твору й ту особливу, притаманну образотворенню здатність «промовляти з-за порогу мовчання».
27.08.21 | | Штука
ФРАНКО І. Я.=ФРАНКО і я
Іван Монолатій
Він, як і ми, вчився, боровся за власну долю, перемагав і програвав тій же долі. Він, як і ми, був на дні, але йому, як і нам, вистачило сили і мужности піднятися і встати на власні ноги. Його слово, його кожноденний чин Мойсея галицьких українців, немов єрихонські труби, руйнували сірість, убогість, маловірство, байдужість.
27.08.21 | | Галичина
Музична галактика Стефанії Туркевич
Вікторія Химинець
27 серпня у Львові відбудеться світова прем’єра «Космічної симфонії» Стефанії Туркевич-Лукіянович – першої української композиторки, представниці авангардного стилю у музиці, авторки великих симфонічних та сценічних творів. 
26.08.21 | | Штука
Еволюція: чоловіки як вимушені жертви
Чоловіки спрощують процес усунення шкідливих мутацій.
26.08.21 | | Наука
Згас двигун ролінгів... Чарлі Воттс (1941-2021)
Ярек Шубрихт і Лукаш Камінський
Без Чарлі Воттса харизма і творча енергія ролінгів ніц не варта. Це він запускав цю машину в рух. 24 серпня 2021 р. цей двигун замовк назавше.
26.08.21 | | Дискурси
Запуск «Північного потоку-2» знову відкладається
Максим МУЛЯР
Nord Stream 2 AG програла судовий процес у Німеччині в питанні підпорядковування нормам Третього енергопакету ЄУ. Цей вердикт дозволить Україні виграти трохи часу до запуску «ПП-2» в експлуатацію.
26.08.21 | | У світі
«Один народ», або Дещо про таємниці української душі
Микола Рябчук
Ми не завершимо революцію, поки не визволимося з московської матриці
25.08.21 | | Дискурси
Чи існують «голі» сингулярності?
Брендан Фостер
Ще у 1960-ті фізик Роджер Пенроуз висунув гіпотезу про те, що природа «цензурує» об'єкти, яких наука не може пояснити, – сингулярності. Такі об'єкти існують лише всередині чорних дір, не впливаючи на довколишній світ. Але фізики доводять, що «голі» сингулярності все ж можуть існувати. Щоправда, в альтернативній реальності. 
25.08.21 | | Наука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.