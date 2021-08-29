Галицькі хроніки COVID-19: 29 серпня.

Станом на 09:00 29 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 298 759 хворих на сovid-19. За минулу добу – 225 нових випадків: 101 – на Львівщині (проведено 583 ПЛР-дослідження), 67 – на Тернопіллі (проведено 476 ПЛР-досліджень) та 57 – на Івано-Франківщині (проведено 446 ПЛР-досліджень).

За минулу добу в Галичині зафіксовано три летальні випадки від ускладень коронавірусної хвороби: одна людина померла в Івано-Франківській області та дві у Львівській області. Смертність соvid-19 в Галичині становить 2,36%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

29 серпня (09:00): 71 345 випадків, 67 нових

Тернопіль – 16 осіб

Бережанський район – 3 особи

Борщівський район – 4 особи

Бучацький район – 8 осіб

Гусятинський район – 5 осіб

Збаразький район – 1 особа

Зборівський район – 5 осіб

Козівський район – 4 особи

Кременецький район – 1 особа

Лановецький район – 1 особа

Монастириський район – 2 особи

Підволочиський район – 6 осіб

Теребовлянський район – 4 особи

Тернопільський район – 3 особи

Чортківський район – 4 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

29 серпня (09:00): 139 647 випадків, 101 новий

Львів – 47 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

29 серпня (09:00): 87 767 випадків, 57 нових

Івано-Франківськ – 6 осіб

Богородчанський район – 2 особи

Галицький район – 2 особи

Городенківський район – 8 осіб

Долинський район – 6 осіб

Калуський район – 12 осіб

Коломийський район – 10 осіб

Косівський район – 5 осіб

Снятинський район – 3 особи

Рожнятівський район – 3 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 29 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.