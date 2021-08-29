Галицькі хроніки COVID-19: 29 серпня.

Станом на 09:00 29 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 298 759 хворих на сovid-19. За минулу добу – 225 нових випадків: 101 – на Львівщині (проведено 583 ПЛР-дослідження), 67 – на Тернопіллі (проведено 476 ПЛР-досліджень) та 57 – на Івано-Франківщині (проведено 446 ПЛР-досліджень).
За минулу добу в Галичині зафіксовано три летальні випадки від ускладень коронавірусної хвороби: одна людина померла в Івано-Франківській області та дві у Львівській області. Смертність соvid-19 в Галичині становить 2,36%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
29 серпня (09:00): 71 345 випадків, 67 нових
Тернопіль – 16 осіб
Бережанський район – 3 особи
Борщівський район – 4 особи
Бучацький район – 8 осіб
Гусятинський район – 5 осіб
Збаразький район – 1 особа
Зборівський район – 5 осіб
Козівський район – 4 особи
Кременецький район – 1 особа
Лановецький район – 1 особа
Монастириський район – 2 особи
Підволочиський район – 6 осіб
Теребовлянський район – 4 особи
Тернопільський район – 3 особи
Чортківський район – 4 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
29 серпня (09:00): 139 647 випадків, 101 новий
Львів – 47 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
29 серпня (09:00): 87 767 випадків, 57 нових
Івано-Франківськ – 6 осіб
Богородчанський район – 2 особи
Галицький район – 2 особи
Городенківський район – 8 осіб
Долинський район – 6 осіб
Калуський район – 12 осіб
Коломийський район – 10 осіб
Косівський район – 5 осіб
Снятинський район – 3 особи
Рожнятівський район – 3 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 29 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.29.08.2021