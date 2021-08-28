Галицькі хроніки COVID-19: 28 серпня.

 

Станом на 09:00 28 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 298 534 хворих на сovid-19. За минулу добу – 306 нових випадків: 189 – на Львівщині (проведено 1312 ПЛР-досліджень), 57 – на Тернопіллі (проведено 648 ПЛР-досліджень) та 60 – на Івано-Франківщині (проведено 584 ПЛР-дослідження).

 

 

За минулу добу в Галичині зафіксовано п'ять летальних випадків від ускладень коронавірусної хвороби: двоє людей померли в Івано-Франківській області та троє у Львівській області. Смертність соvid-19 в Галичині становить 2,36%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

28 серпня (09:00): 71 278 випадків, 57 нових

 

Тернопіль – 15 осіб

Бережанський район – 1 особа

Борщівський район – 2 особи

Бучацький район – 8 осіб

Гусятинський район – 10 осіб

Заліщицький район – 2 особи

Зборівський район – 1 особа

Кременецький район – 1 особа

Лановецький район – 2 особи

Монастириський район – 3 особи

Підгаєцький район – 3 особи

Тернопільський район – 4 особи

Чортківський район – 5 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

28 серпня (09:00): 139 546 випадків, 189 нових

 

Львів – 93 особи

Буський район – 3 особи

Городоцький район – 2 особи

Дрогобицький район – 12 осіб

Жидачівський район – 8 осіб

Жовківський район – 14 осіб

Золочівський район – 2 особи

Кам'янка-Бузький район – 5 осіб

Миколаївський район – 4 особи

Мостиський район – 15 осіб

Перемишлянський район – 2 особи

Пустомитівський район – 3 особи

Самбірський район – 7 осіб

Сокальський район – 1 особа

Старосамбірський район – 9 осіб

Стрийський район – 1 особа

Яворівський район – 8 осіб

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

28 серпня (09:00): 87 710 випадків, 60 нових

 

Івано-Франківськ – 7 осіб

Богородчанський район – 3 особи

Долинський район – 1 особа

Галицький район – 2 особи

Городенківський район – 8 осіб

Калуський район – 5 осіб

Коломийський район – 11 осіб

Косівський район – 7 осіб

Надвірнянський район – 7 осіб

Рогатинський район – 5 осіб

Снятинський район – 1 особа

Тисменицький район – 2 особи

Тлумацький район – 1 особа

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 28 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

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