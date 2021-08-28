Галицькі хроніки COVID-19: 28 серпня.

Станом на 09:00 28 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 298 534 хворих на сovid-19. За минулу добу – 306 нових випадків: 189 – на Львівщині (проведено 1312 ПЛР-досліджень), 57 – на Тернопіллі (проведено 648 ПЛР-досліджень) та 60 – на Івано-Франківщині (проведено 584 ПЛР-дослідження).
За минулу добу в Галичині зафіксовано п'ять летальних випадків від ускладень коронавірусної хвороби: двоє людей померли в Івано-Франківській області та троє у Львівській області. Смертність соvid-19 в Галичині становить 2,36%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
28 серпня (09:00): 71 278 випадків, 57 нових
Тернопіль – 15 осіб
Бережанський район – 1 особа
Борщівський район – 2 особи
Бучацький район – 8 осіб
Гусятинський район – 10 осіб
Заліщицький район – 2 особи
Зборівський район – 1 особа
Кременецький район – 1 особа
Лановецький район – 2 особи
Монастириський район – 3 особи
Підгаєцький район – 3 особи
Тернопільський район – 4 особи
Чортківський район – 5 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
28 серпня (09:00): 139 546 випадків, 189 нових
Львів – 93 особи
Буський район – 3 особи
Городоцький район – 2 особи
Дрогобицький район – 12 осіб
Жидачівський район – 8 осіб
Жовківський район – 14 осіб
Золочівський район – 2 особи
Кам'янка-Бузький район – 5 осіб
Миколаївський район – 4 особи
Мостиський район – 15 осіб
Перемишлянський район – 2 особи
Пустомитівський район – 3 особи
Самбірський район – 7 осіб
Сокальський район – 1 особа
Старосамбірський район – 9 осіб
Стрийський район – 1 особа
Яворівський район – 8 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
28 серпня (09:00): 87 710 випадків, 60 нових
Івано-Франківськ – 7 осіб
Богородчанський район – 3 особи
Долинський район – 1 особа
Галицький район – 2 особи
Городенківський район – 8 осіб
Калуський район – 5 осіб
Коломийський район – 11 осіб
Косівський район – 7 осіб
Надвірнянський район – 7 осіб
Рогатинський район – 5 осіб
Снятинський район – 1 особа
Тисменицький район – 2 особи
Тлумацький район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 28 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.28.08.2021