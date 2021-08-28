В Україні другу добу поспіль понад 2 тисячі випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 2082 нові випадки коронавірусної хвороби. Таким чином, українська медична система вже другий день поспіль фіксує понад дві тисячі добових захворювань на ковід.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Найбільшу кількість добових випадків зареєстрували в Києві (266), у Львівській (189), Харківській (187), Донецькій (157) та Одеській (155) областях.

За вчора шпиталізували 708 осіб.

Упродовж доби померло 54 людини.

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 2 282 285 осіб. Померло 53 686 людей.