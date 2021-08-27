Галицькі хроніки COVID-19: 27 серпня.

 

Станом на 09:00 27 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 298 228 хворих на сovid-19. За минулу добу – 246 нових випадків: 88 – на Львівщині (проведено 988 ПЛР-досліджень), 70 – на Тернопіллі (проведено 574 ПЛР-дослідження) та 88 – на Івано-Франківщині (проведено 521 ПЛР-дослідження).

 

 

За минулу добу в Галичині зафіксовано чотири летальні випадки від ускладень коронавірусної хвороби: одна людина померла у Тернопільській області, троє людей померли в Івано-Франківській області. Смертність соvid-19 в Галичина становить 2,36%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

27 серпня (09:00): 71 221 випадок, 70 нових

 

Тернопіль – 7 осіб

Бучацький район – 7 осіб

Гусятинський район – 12 осіб

Заліщицький район – 1 особа

Збаразький район – 1 особа

Зборівський район – 3 особи

Козівський район – 2 особи

Кременецький район – 3 особи

Лановецький район – 1 особа

Монастириський район –  7 осіб

Підволочиський район – 1 особа

Теребовлянський район – 4 особи

Тернопільський район – 12 осіб

Чортківський район – 9 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

27 серпня (09:00): 139 357 випадків, 88 нових

 

Львів – 42 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

27 серпня (09:00): 87 650 випадків, 88 нових

 

Івано-Франківськ – 11 осіб

Богородчанський район – 1 особа

Верховинський район – 2 особи

Городенківський район – 8 осіб

Долинський район – 4 особи

Кауський район – 22 особи

Коломийський район – 3 особи

Косівський район – 13 осіб

Рогатинський район – 7 осіб

Рожнятівський район – 1 особа

Снятинський район – 9 осіб

Тисменицький район – 1 особа

Тлумацький район – 6 осіб

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 27 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

27.08.2021

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