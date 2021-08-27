Галицькі хроніки COVID-19: 27 серпня.

Станом на 09:00 27 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 298 228 хворих на сovid-19. За минулу добу – 246 нових випадків: 88 – на Львівщині (проведено 988 ПЛР-досліджень), 70 – на Тернопіллі (проведено 574 ПЛР-дослідження) та 88 – на Івано-Франківщині (проведено 521 ПЛР-дослідження).
За минулу добу в Галичині зафіксовано чотири летальні випадки від ускладень коронавірусної хвороби: одна людина померла у Тернопільській області, троє людей померли в Івано-Франківській області. Смертність соvid-19 в Галичина становить 2,36%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
27 серпня (09:00): 71 221 випадок, 70 нових
Тернопіль – 7 осіб
Бучацький район – 7 осіб
Гусятинський район – 12 осіб
Заліщицький район – 1 особа
Збаразький район – 1 особа
Зборівський район – 3 особи
Козівський район – 2 особи
Кременецький район – 3 особи
Лановецький район – 1 особа
Монастириський район – 7 осіб
Підволочиський район – 1 особа
Теребовлянський район – 4 особи
Тернопільський район – 12 осіб
Чортківський район – 9 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
27 серпня (09:00): 139 357 випадків, 88 нових
Львів – 42 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
27 серпня (09:00): 87 650 випадків, 88 нових
Івано-Франківськ – 11 осіб
Богородчанський район – 1 особа
Верховинський район – 2 особи
Городенківський район – 8 осіб
Долинський район – 4 особи
Кауський район – 22 особи
Коломийський район – 3 особи
Косівський район – 13 осіб
Рогатинський район – 7 осіб
Рожнятівський район – 1 особа
Снятинський район – 9 осіб
Тисменицький район – 1 особа
Тлумацький район – 6 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 27 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.27.08.2021