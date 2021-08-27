Норвезький суд розгляне питання про дострокове звільнення терориста Брейвіка.

Нещодавно закінчився мінімально допустимий термін його перебування у в'язниці за отриманим вироком.

Норвезький суд найближчим часом розгляне питання про умовно-дострокове звільнення найвідомішого норвезького терориста, праворадикала Андерса Берінґа Брейвіка, який відбуває покарання за вчинення терактів в Норвегії в липні 2011 року. Про це повідомила в п'ятницю, 27 серпня, газета Verdens Gang.

Видання нагадало, що прохання про дострокове звільнення Брейвік подав ще восени минулого року в зв'язку з тим, що п’ятого червня цьогоріч закінчився мінімально допустимий термін його перебування у в'язниці за отриманим вироком. Згідно з норвезьким карно-процесуальним законодавством, після закінчення мінімального терміну покарання у вигляді позбавлення волі ув'язнені мають право домагатися умовно-дострокового звільнення.

Прокуратура Осло виступила проти дострокового звільнення і навіть підготувала новий обвинувальний акт проти цього масового вбивці. «Ми оцінили, чи виникли передумови для його звільнення з випробувальним терміном, і дійшли висновку, що ні. Тож узгоджено виступили проти цього прохання», – розповіла прокурорка Гульда Карлсдоттір (Hulda Karlsdottir).

«Прокуратура ухвалила рішення, що не згодна з умовно-достроковим звільненням і що передумови для утримання його під вартою досі існують. Це означає, що з питання УДЗ буде проведено судове засідання», – сказав адвокат терориста Ейстен Сторрвік (Øystein Storrvik). Судовий розгляд повинен відбутися до кінця поточного року.

Нагадаємо, що 22 липня 2011 року Андерс Брейвік вчинив бомбовий замах біля однієї з урядових будівель в центрі Осло, внаслідок чого загинуло вісім осіб і кілька сотень отримали поранення. У той же день він відкрив вогонь по учасниках конґресу молодіжного крила соціал-демократичної Робітничої партії Норвегії, які перебували на острові Утея, застреливши 69 і поранивши 66 осіб, в основному підлітків. 24 серпня 2012 року терорист був засуджений до 21 року в'язниці. Термін тюремного ув'язнення може пролонґовуватися необмежену кількість разів, якщо ув’язнений, на думку влади, продовжує становити небезпеку для суспільства.