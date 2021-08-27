Кабінет Міністрів за два тижні презентує проєкт бюджету.

Кабінет Міністрів України впорається із дедлайном і вчасно, до 15 вересня, подасть проєкт державного бюджету на 2022 рік до Верховної Ради.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Уже незабаром уряд затвердить і передасть до ВР проєкт держбюджету на 2022 рік. Як і минулого року, все робитимемо вчасно", – сказав Шмигаль.

Він додав, що під час підготовки проєкту закону про держбюджет уряд робив ставку на збільшення фінансування освіти, охорони здоров'я, соціальних програм, армії.

Нагадаємо, Бюджетний кодекс вимагає від Кабінету Міністрів подати проєкт бюджету до Верховної Ради до 15 вересня. Дуже часто урядовці практикують алгоритм, коли у вересні подають депутатам сиренький проєкт, аби виконати формальні вимоги законодавства, а ближче до кінця року вносять оновлений проєкт.