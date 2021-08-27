В Україні виявили 2 тисячі захворювань на ковід уперше від початку червня.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 2032 нові випадки коронавірусної хвороби. Число добових захворювань перевищило дві тисячі вперше за майже три місяці (за підсумками 3 червня було 2266 випадків).

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Про це йдеться в даних, оприлюднених у п'ятницю Міністерством охорони здоров'я.

За добу найбільшу кількість випадків зареєстрували в Києві (262), у Харківській (195), Донецькій (127), Херсонській (124) та Чернівецькій (123) областях.

Упродовж доби зареєстрували 66 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби (найбільша кількість летальних випадків за два місяці).

Загалом за весь час едемії в Україні захворіло 2 280 203 осіб. Померло 53 632 людей.

Динаміка летальних випадків (середнє за сім діб)