Правда посередині – це брехня

"Я реаліст. Розумію, що у нас в країні, де медії не є бізнесом, де медії переважно є частиною політичної корупції, дуже тяжко вибирати між добром і злом, між правдою і неправдою. Тоді рятівним колом стає принцип «правда десь посередині». Ця лукава мудрість – один із найбільш ефективних інструментів в інформаційній війні нашого часу. Це лише прикриття. Бо правда там, де правда".

Мирослава Барчук – українська журналістка і телеведуча, лауреат премії імені Георгія Ґонґадзе 2021 року

Тези з виступу Мирослави Барчук "Архітектори сенсів: про перемоги і поразки українських медій" на відкитті Lviv Media Forum 26 серпня

"СЛОВА ВІД НАДУЖИВАННЯ ВТРАТИЛИ СВОЇ СЕНСИ"

Я почну зі своєї дитячої історії, яка є дуже пам'ятною і знаковою для мене. Вона про ціну слова і свободу слова.

У 1982 році моя мама поїхала з культурною делегацією до Чехословаччини, і привезла звідти таку велику модну кришталеву люстру-каскад. Хто жив у Радянському союзі, той пригадує ці величезні кришталеві водоспади, які тоді дуже цінувалися. І ось наступного дня після повернення мами з Праги ми покликали дядю Юру, електрика з четвертого поверху, і він радісний і задоволений прийшов знімати стару люстру і вішати наш новий каскад. Він поставив драбину, піднявся, почав відкручувати ось цей стаканчик, який кріпиться до стелі – і раптом змінився на обличчі. Жестами покликав маму вийти на вулицю і сказав, що в цьому кріпленні він побачив «жучок». Сказав, що за 29 років має таке втретє, і щоразу радить цього «жучка» не чіпати. Так ми й зробили. На старе кріплення ми повісили новий кришталевий каскад і прожили в цій квартирі ще вісім років, до 90-го.

Уявіть собі це життя. Ми всім років знали: все, що відбувається, говориться, співається в нашій квартирі, може слухати майор. Тобто ти не просто припускаєш – ти знаєш, що майор слухає. Ти живеш усередині роману Орвелла. Це був страшний досвід. Коли ми переїжджали з цієї квартири на нову, то залишили наш кришталевий каскад наступникам, ми його навіть не забирали. Але був уже 1990 рік. Це був час напередодні студентського голодування. Атмосфера була сповнена національно-визволення піднесення, вже Френсіс Фукуяма передбачив падіння комунізму (ми цього, звісно, не знали – але вже відчували), синьо-жовті прапори, стотисячні мітинги, уламок берлінської стіни лежав у мене в столі, ми ходили і скандували різні націоналістичні, як тоді казала радянська влада, гасла. І ось в останній день, коли ми вже повантажили меблі і вантажівки вже стояли в дворі, я підійшла під цей каскад, стала і вигукнула на повен голос кричалку тогочасних мітингів: «Хай живе КПРС на Чорнобильській АЕС». І ще одне: «Щоб ти здох, майор».

Це було перше щеплення проти несвободи для мене, і перший мій висловлений протест проти несвободи, проти слимаковості, як писав Шевельов. Юрій Шевельов вжив слово «слимаковість» в есеї «Четвертий Харків» у 1948 році, щоб описати життя в мушлі, в несвободі. Він пише про підрадянський пригнічений, розчавлений Харків і каже, що от ця слимаковість породжує ерзаци слів і ерзаци почуттів. І це природньо. Тому що коли ти живеш у несвободі, ти можеш жити тільки в ерзацах, в «новоязі».

І от 2020 рік. Ми вільні люди у в вільній країні. І постає абсолютно інша проблема – пов’язана не з несвободою, а зі свободою слова. І ця проблема – це виснаження слів і змістів. Це проблема того, що від слів і понять, які колись були для нас важливими і високими, від них лишаються тільки оболонки. «Страшні слова, коли вони мовчать», – Ліна Костенко.

Минулого року в рамках кампанії «Ціна слова», яку робили разом Львівський медіафорум і Премія Гонгадзе, ми міркували власне про виснаження, девальвацію слова. Ми тоді казали, що ці слова, які від надуживання втратили свої сенси і стали порожньою шкаралупою, стає незручно вживати. Ви всі, очевидно, мали колись цей досвід – тоді ми стараємося прикривати слова іронією, або беремо в лапки в постмодерністський спосіб. Значення цим словам можна повернути. Але ціна повернення дуже висока. Це переважно великі потрясіння, війна, плата кров’ю, плата життям людей – і тоді сенс цим словам повертається. Я бачу зв'язок між знеціненням слова і пізнішими морально-етичними кризами, які переживає суспільство. Спочатку криза починається в словах – а потім суспільство зіштовхується з драмами, катастрофами, втратами територій, руйнацією інституцій та іншими великими бідами і проблемами.

Для мене наша професія подібна на медицину. Часом мені здається, що вона повинна бути частиною системи охорони здоров’я, принаймні ментального здоров’я. Тому що всі депресії, вся суспільна апатія, неврози пов’язані з тим, що ми транслюємо на суспільство. Тому кожен відповідальний журналіст повинен керуватися принципом медичної етики, який приписують Гіппократу: не нашкодь.

Іноді паралелі між медициною, медіа і політикою стають просто буквальними. Згадайте дезінформаційну кампанію проти вакцинації. Вона стала викликом для медій, для політиків і для системи охорони здоров’я. Геніально це вловив і описав Тімоті Снайдер у книжці «Наша недуга». Він згадує про феномен опіоїдної епідемії, який виник в Америці – американські лікарі не мають часу довго займатися лікуванням пацієнтів і просто приписують виписують анальгетики, які містять в собі опіоїди. Снайдер наводить факт, що в у маленькій місцевості на 80 тисяч мешканців в Огайо за рік виписали 10 мільйонів доз опіоїдів. І каже, що мешканці цих місцевостей, які пережили опіоїдну кризу, більше були схильні голосувати за Трампа. Тімоті Снайдер пише: «Голосування з відчаю зрозуміле. Зневірені, озлоблені виборці передовіряють опіку над собою і родиною, голосуючи за політиків, які торгують болем». Для мене це важлива фраза, ключова. Тому що вона про те, що відбувається з засобами масової інформації – не тільки в нас, а й по всьому світі. Невротизоване, агресивне, розтерзане суспільство йде на вибори, і ми бачимо те саме голосування-помсту, те саме передовіряння опіки над собою і над своїми близькими політикам, які торгують болем. І ми вже всі стаємо жертвувати саме цих людей.

Наша повсякденна рутина діяльність, наші щоденні звичні рішення – від топ-менеджера телебачення до редактора біжучої стрічки – формують реальність мільйонів людей, ми усвідомлено чи неусвідомлено є передовою на фронті інформаційної війни. Я в журналістиці 20 років. За ці 20 років я дуже часто бачила редакції. Не просто бачила – я була їхньої частиною. Ефірки, апаратні, які сидять і на щоденно видають ефір. Хтось вішає петлички на людину, яка за гроші країни-агресора займається деконструкцією країни. Хтось видає токсичні ток-шоу. Хтось пише сценарії, як розколюють країну. Хтось обговорює в кадрі фейки, легалізуючи їх. Як це сприймається зсередини апаратної? Про що думають ці люди, коли видають ефіри? Вони думають, чи буде місце запаркувати машину сьогодні вдома, чи в мами впав тиск, хто забере малого з дитячого садка, чи потрібно купити хліб по дорозі додому. Тобто ця діяльність не сприймається як участь в інформаційній війні. Просто: люди роблять свою роботу. Але потім ми потрапляємо за межі своєї бульбашки – ми зустрічаємо сусіда в ліфті, їдемо в приміській електричці або говоримо з таксистом – і чуємо ці розмисли про політику. І ми думаємо: «Господи, який кошмар. Як це взялося в цій голові?» А нам кажуть: так ми ж це по телевізору бачили, або це блогер так написав… Що це, як не банальність зла, просто за Ганною Арендт?

Соціологія показує, що українські загальнонаціональні канали є джерелом інформації для більшості громадян України. При чому це ті самі люди, які потім найактивніше голосують. Буквально тиждень тому британський публіцист Пітер Померацев прислав мені кілька показових досліджень. Пітер – один із керівників наукової програми «Арена», котра займається проблемами дезінформації та агресивної пропаганди, які загрожують демократії. Я зацитую одне з них, тому що воно мені виглядає дуже яскравим. У 2020 році вони провели дослідження, під назвою «Розділяти і владарювати» – аналіз найпопулярніших антизахідних наративів, що циркулюють в українських ЗМІ. Ми знаємо, що після початку війни вже складніше формувати позитивний імідж Росії, і тому всі зусилля країни-агресора направлені саме на антизахідну пропаганду. Подивіться, які промовисті цифри. 40% населення вірить, що Україна перебуває під зовнішнім управлінням західних кураторів і кредиторів. Сюди входять антикорупційні реформи, сюди входять «геноцид», сюди входять «соросята», сюди входять західні посольства, які намагаються тут все захопити в Україні. 39% вірять, що Сорос і МВФ прагнуть експлуатувати українські землі – забрати землі, приректи на голодну смерть. І моє «улюблене» – 25% вірять, що США розгорнули мережу біолабораторій в Україні.

Хто це зробив? Хто, замість того, щоб давати людям збалансовану інформацію, замісить того, щоб сприяти довірі, готував і реалізував антизахідні інформаційні кампанії в медіа? Автори цього дослідження, «Арена», кажуть, що антизахідна конспірологія так вражає українців, бо вони не відчувають достатньо безпеки і суб’єктності і тому передають відповідальність на зовнішні сили. Менталітет виживання сприяє цьому бачення світу як антагоністичої гри. Ти завжди будеш шукати якусь світову закулісу, якихось злодіїв, які хочуть контролювати тебе, оскільки сам ти контролювати не можеш нічого навколо себе.

Зараз дуже часто цитують вислів американського політолога Бенедикта Андерсона про те, що нація – це уявлена спільнота. І це правильно: нація – це справді уявлення, це наратив, це розповідь про себе, це самопрезентація. Коли медії формують ось такі уявлення в хворому, агресивному інформаційному полі, коли ми стаємо частиною дезінформаційних кампаній – неважливо, чи їх організовує Кремль, чи олігархи, чи якісь групи впливу в Україні – ми руйнуємо справжнє нормальне бачення самих про себе.

Я слухаю політиків в ефірах 20 років. Запевняю: вони переважно не формують порядок денний. У своїх виборчих програмах орієнтуються переважно на соціологію. Беруть три-чотири пункти із соціології, те, що люди вважають неправильним в країні, і виписується політична програма. Звідси ці безкінечні дешеві тарифи, субсидії та інший популізм. Це все йде звідси. Таким чином, те криве уявлення про себе, яке ми формуємо в людях, формує криву політику і криві стратегії – і позбавляє нас майбутнього. Ось як це працює.

Я реаліст. розумію, що у нас в країні, де медії не є бізнесом, де медії переважно є частиною політичної корупції, і політики фінансують їх з ціллю власного політичного впливу, дуже тяжко вибирати між добром і злом, між правдою і неправдою. Тоді рятівним колом стає принцип «правда десь посередині». Я на цьому зупинюся окремо. Тому що ця лукава мудрість про «правду посередині» – це один із найбільш ефективних інструментів в інформаційній війні нашого часу. Та це лише прикриття. Бо правда там, де правда.

Відомий дисидент радянського режиму Володимир Буковський, якого вигнали із СРСР і він решту життя прожив у Британії, сказав, що між великою брехливою радянською пропагандою і між істиною лежить ніщо інше як брехня. Натхненник польської «Солідарності», засновник і редактор «Газети Виборчої» Адам Міхнік каже: правда не лежить посередині – вона лежить там, де лежить. І нема сенсу говорити про два табори, якщо є табір, що бажає знищити демократію або твою країну – і той, який прагне її захистити.

Недавно ми говорили з письменницею, історикинею, мислителькою Оленою Стяжкіною, і вона процитувала блаженного Августина. Він казав, що зло не має онтологічної природи. Зло заповнює порожнечі, вільні від добра. І це, друзі, дуже важливе. Для мене той газ, який заповнює порожнечі, вільні від добра, – це головна прикмета останніх кількох десятиліть. І в нашій професії, і в суспільстві загалом. Я вважаю, що це найбільша і найбільша поразка. Всі ці роки, всі ці три десятиліття ми мали вибір – між добром і злом, між правдою і неправдою, між залежністю і незалежністю.

Кілька слів про перемоги. До тридцятиліття Незалежності «Демократичні ініціативи» і Центр Разумкова провели опитування – запитали в людей, що вони вважають найбільшими проривами за роки Незалежності, що вважають найбільшими досягненнями? Так от, на другому місці виявилась свобода слова. Тобто люди усвідомлюють, що це важливо.

Чому мене це вражає? Тому що всі ці роки війна за свободу слову була точковою. Вона не йшла загальним фронтом. Вона спиралася на незалежних журналістів, на незалежні видання, які тримали на собі той фронт. Ціною колосальних зусиль, втрат, поразок у країні є незалежні видання. Все це постало не завдяки – зовсім не завдяки! – а попри обставини. Тому важливо про це сказати і подякувати людям, які тримали цей фронт на своїх плечах.

У 1998-му я прийшла на телеканал «1+1» працювати ведучою «Сніданку…». Це була моя перша програма на телебаченні. Звичайно, цьому передувала дуже велика підготовка – мене вдягали, мене стригли, фарбували, було дуже багато читок тексту, скоромовок, різних вправ. І ось напередодні першого ефіру я сіла у порожній студії для того, щоб звикнутись з обстановкою, щоб не боятися прямого ефіру назавтра. У цей час до мене в студію зайшов Саша Даруга, головний режисер телеканалу, нині вже покійний, і сказав: «Знаєш, ось те все, що ти пройшла, – це не важливо. Головне – розуміти, чого ти тут. Коли сидиш в кадрі, не думай, як ти виглядаєш – а зрозумій, чого ти тут». Це одна з найцінніших порад у моїй професії – розуміти, для чого ти тут і що ти тут робиш, розуміти, що відбувається зі суспільством і які травми воно несе, розуміти, що ми лише у XX столітті вилізли з-під завалів, і обтрушуємося й намагаємося зорієнтуватися й збагнути, що є навколо. Розуміти, що в цей момент не варто бити, не варто розколювати. Розуміти, який колосальний рівень недовіри є в суспільстві і до чого ця недовіра може призводити. Розуміти, що справжнє і добре завжди росте дуже довго. Тільки погане робиться швидко. Тому треба запастися терпінням, розуміти, що це надовго. Розуміти, що часом інструменти демократії використовуються для того, щоби знищувати демократію. І не вдавати, що ми цього не помічаємо.

Розуміти, що інформаційна війна – це війна за сенси. Дискусія про спосіб меморіалізації Бабиного Яру – це війна за сенси. Хрущовки на Інститутській – це війна за сенси. «Велика вітчизняна війна» – це війна за сенси. Розуміти, що ця війна – назавжди з нами. Вона буде до кінця наших днів, вона вже не зупиниться. Ми не можемо раз перемогти і заспокоїтися. Розуміти, що, як показують приклади наших сусідів – Росії, Білорусів, а також і Афганістану тепер, що точка неповернення є дуже мерехтливою і хиткою. Все можна повернути назад. І знову повернутися співати «стариє пєсні о главном». Розуміти, що запит на популізм і сильну руку призводить до диктатури. І ми з вами, якщо далі будемо робити ці експерименти над суспільством, якщо будемо далі розколювати його і розбещувати його популізмом то можемо опинитися під цією кришталевою люстрою. І висловлювати претензії до неї – або не висловлювати, боячись за своє життя.