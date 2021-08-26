Галицькі хроніки COVID-19: 26 серпня.

Станом на 09:00 26 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 297 982 хворих на сovid-19. За минулу добу – 111 нових випадків: 40 – на Львівщині (проведено 876 ПЛР-досліджень), 48 – на Тернопіллі (проведено 503 ПЛР-дослідження) та 23 – на Івано-Франківщині (проведено 538 ПЛР-досліджень).
За минулу добу в Галичині зафіксовано два летальні випадки від ускладень коронавірусної хвороби: двоє людей померли у Тернопільській області. Смертність соvid-19 в Галичина становить 2,36%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
26 серпня (09:00): 71 151 випадок, 48 нових
Тернопіль – 13 осіб
Бережанський район – 4 особи
Борщівський район – 2 особи
Бучацький район – 5 осіб
Гусятинський район – 4 особи
Заліщицький район – 6 осіб
Кременецький район – 1 особа
Козівський район – 3 особи
Лановецький район – 1 особа
Підгаєцький район – 3 особи
Тернопільський район – 2 особи
Чортківський район – 4 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
26 серпня (09:00): 139 269 випадків, 40 нових
Львів – 2 особи
Дрогобицький район – 6 осіб
Жовківський район – 4 особи
Кам'янко-Бузький район – 1 особа
Миколаївський район – 2 особи
Мостиський район – 1 особа
Пустомитівський район – 6 осіб
Радехівський район – 3 особи
Самбірський район – 1 особа
Сокальський район – 9 осіб
Стрийський район – 2 особи
Яворівський район – 3 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
26 серпня (09:00): 87 562 випадки, 23 нових
Івано-Франківськ – 7 осіб
Долинський район – 1 особа
Калуський район – 2 особи
Коломийський район – 4 особи
Косівський район – 4 особи
Рогатинський район – 3 особи
Тисменицький район – 2 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 26 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.26.08.2021