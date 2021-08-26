Галицькі хроніки COVID-19: 26 серпня.

 

Станом на 09:00 26 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 297 982 хворих на сovid-19. За минулу добу – 111 нових випадків: 40 – на Львівщині (проведено 876 ПЛР-досліджень), 48 – на Тернопіллі (проведено 503 ПЛР-дослідження) та 23 – на Івано-Франківщині (проведено 538 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу в Галичині зафіксовано два летальні випадки від ускладень коронавірусної хвороби: двоє людей померли у Тернопільській області. Смертність соvid-19 в Галичина становить 2,36%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

26 серпня (09:00): 71 151 випадок, 48 нових

 

Тернопіль – 13 осіб

Бережанський район – 4 особи

Борщівський район – 2 особи

Бучацький район – 5 осіб

Гусятинський район – 4 особи

Заліщицький район – 6 осіб

Кременецький район – 1 особа

Козівський район – 3 особи

Лановецький район – 1 особа

Підгаєцький район – 3 особи

Тернопільський район – 2 особи

Чортківський район – 4 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

26 серпня (09:00): 139 269 випадків, 40 нових

 

Львів – 2 особи

Дрогобицький район – 6 осіб

Жовківський район – 4 особи

Кам'янко-Бузький район – 1 особа

Миколаївський район – 2 особи

Мостиський район – 1 особа

Пустомитівський район – 6 осіб

Радехівський район – 3 особи

Самбірський район – 1 особа

Сокальський район – 9 осіб

Стрийський район – 2 особи

Яворівський район – 3 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

26 серпня (09:00): 87 562 випадки, 23 нових

 

Івано-Франківськ – 7 осіб

Долинський район – 1 особа

Калуський район – 2 особи

Коломийський район – 4 особи

Косівський район – 4 особи

Рогатинський район – 3 особи

Тисменицький район – 2 особи

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 26 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

26.08.2021

До теми

Поширити
Збруч
Запуск «Північного потоку-2» знову відкладається
Максим МУЛЯР
Nord Stream 2 AG програла судовий процес у Німеччині в питанні підпорядковування нормам Третього енергопакету ЄУ. Цей вердикт дозволить Україні виграти трохи часу до запуску «ПП-2» в експлуатацію.
26.08.21 | | У світі
Безцінна
Радомир Мокрик
Визвольні змагання початку століття і мільйони жертв у Другій світовій війні. Відчайдушний спротив УПА. Дисидентський рух. Українське ХХ століття – це історія боротьби. Втім, боротьби успішної!
24.08.21 | | Україна
Розмаїття підготувань
Юрко ТИМЧУК
Поки пуштуни, хазарейці та інші джемшиди з фірюзкухами готуються вивести свій локальний апокаліпсис на глобальний рівень, громадяни України рихтують свята. Ось і все!
23.08.21 | | Україна
Я і путч в СРСР
Богдан ПАНКЕВИЧ
Радянський путч у Мюнхені та у Львові (із майбутньої книжки спогадів)
22.08.21 | | Минуле
Чотири етапи спалювання калорій
Обмін речовин людини змінюється з віком інакше, ніж припускали.
22.08.21 | | Наука
Як українці зруйнували імперію зла
Олександр Зінченко
В архівах вдалося підняти унікальний повний запис трансляції надзвичайної сесії Верховної Ради 24 серпня, який вважався втраченим, – і все стало більш ясним.
22.08.21 | | Україна
Жінка у воді відвертається від нас
Уляна Галич
Галина Крук чимало уваги приділяє темі буття, осмислення його як персонального дива, як екзистенційного феномену, як способу увічнення тимчасової індивідуальності попри відчуття певного соціального трагізму.
21.08.21 | | Штука
Історія Європи (VI)
Артуро Перес-Реверте
Історія Троянської війни почалася з конкурсу «Міс Олімп» з нагородою яблуком незгоди. А далі героя взяли на цуґундер
20.08.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.