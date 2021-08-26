Галицькі хроніки COVID-19: 26 серпня.

Станом на 09:00 26 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 297 982 хворих на сovid-19. За минулу добу – 111 нових випадків: 40 – на Львівщині (проведено 876 ПЛР-досліджень), 48 – на Тернопіллі (проведено 503 ПЛР-дослідження) та 23 – на Івано-Франківщині (проведено 538 ПЛР-досліджень).

За минулу добу в Галичині зафіксовано два летальні випадки від ускладень коронавірусної хвороби: двоє людей померли у Тернопільській області. Смертність соvid-19 в Галичина становить 2,36%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

26 серпня (09:00): 71 151 випадок, 48 нових

Тернопіль – 13 осіб

Бережанський район – 4 особи

Борщівський район – 2 особи

Бучацький район – 5 осіб

Гусятинський район – 4 особи

Заліщицький район – 6 осіб

Кременецький район – 1 особа

Козівський район – 3 особи

Лановецький район – 1 особа

Підгаєцький район – 3 особи

Тернопільський район – 2 особи

Чортківський район – 4 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

26 серпня (09:00): 139 269 випадків, 40 нових

Львів – 2 особи

Дрогобицький район – 6 осіб

Жовківський район – 4 особи

Кам'янко-Бузький район – 1 особа

Миколаївський район – 2 особи

Мостиський район – 1 особа

Пустомитівський район – 6 осіб

Радехівський район – 3 особи

Самбірський район – 1 особа

Сокальський район – 9 осіб

Стрийський район – 2 особи

Яворівський район – 3 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

26 серпня (09:00): 87 562 випадки, 23 нових

Івано-Франківськ – 7 осіб

Долинський район – 1 особа

Калуський район – 2 особи

Коломийський район – 4 особи

Косівський район – 4 особи

Рогатинський район – 3 особи

Тисменицький район – 2 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 26 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.