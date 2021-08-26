Суд скасував рішення Дніпропетровської облради про регіональний статус російської.

Дніпропетровський окружний адміністративний суд скасував рішення Дніпропетровської обласної ради за 2012 рік, котре проголошувало надання російській мові статусу регіональної.

Згідно з даними із Єдиного реєстру судових рішень, суд ухвалив таке рішення 13 серпня, а оприлюднили його 20 серпня. Позивачем у справі виступила прокуратура.

"Позовну заяву заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури... про визнання протиправним і недійсним рішення – задовольнити. Визнати протиправним і недійсним з 28.02.2018 року рішення Дніпропетровської обласної ради "Про підтримку мовної політики в Україні "№333-14 / VI від 17.08.2012 року", – йдеться у тексті рішення.

Суд виходив із того, що рішення Дніпропетровської облради "Про підтримку мовної політики в Україні" схвалювалося на підставі закону "Про основи державної мовної політики", відомого як "закон Ківалова-Колесніченка". Конституційний Суд визнав цей документ незаконним у лютому 2018 року і проголосив його нечинним.

На судовому процесі наголосили, що нескасоване рішення Дніпропетровської облради прямо суперечить ухваленому в 2019 році закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", і облрада після 2019 року не вжила заходів для узгодження цього рішення зі законом.

"З аналізу матеріалів справи та наведених правових норм суд дійшов висновку про обґрунтованість позову, в зв'язку з чим задовольняє заявлені позовні вимоги в повному обсязі", – йдеться в тексті рішення.

Громадський активіст зі Львова Святослав Літинський повідомив у Facebook, що він іще три роки тому звернувся спершу до Дніпропетровської ОДА, а згодом до прокуратури з застереженням про потребу скасування регіональної мови.

"В своїй останній відповіді прокуратура надала мені підтвердження скерування позову в суд. І ось сьогодні чудова новина – суд скасував статус російської мови у Дніпропетроській області", – розповів Літинський.