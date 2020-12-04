Суд скасував рішення про надання російській мові статусу "регіональної" на Одещині.

Одеський окружний адміністративний суд задовольнив позов львів'янина Святослава Літинського про скасування рішення Одеської обласної ради щодо надання російській мові статусу "регіональної".

Про це Літинський повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Два роки ми стукали у ці двері... і вони відчинилися! В Одеській області скасовано рішення облради про регіональну мову. Відповідне рішення виніс окружний адміністративний суд. Відтепер усі посилання на рішення обласної ради про впровадження регіональної мови є нікчемними", – повідомив Літинський.

Він нагадав про те, що раніше добився і скасування регіональної мови в Одесі.

Конституційний суд України 2018 року ухвалив рішення про неконституційність закону Ківалова-Колесніченка.

Низка обласних рад проіґнорували рішення КС. На Миколаївщині прокуратура оскаржила бездіяльність облради і домоглася скасування рішення депутатів про "регіональну" мову.