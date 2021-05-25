Суд скасував регіональний статус російської мови у Харкові.

 

Харківський окружний адміністративний суд задовольнив позов про визнання протиправним та недійсним рішення міської ради, яке надавало російській мові статус регіональної в місті.

 

 

"Визнати протиправним та нечинним з 28.02.2018 рішення Харківської міської ради "Про реалізацію положень закону України "Про засади державної мовної політики у місті Харкові" №788/12 від 20.08.2012",  – йдеться в рішенні судді Анастасії Мороко.

 

У рішенні зазначено, що 28 лютого 2018 року Конституційний Суд визнав невідповідними положенням Конституції України норми закону "Про засади державної мовної політики", на виконання якого було ухвалено відповідне рішення Харківської міськради. 

 

Формально скаржником виступила прокуратура. Втім, як повідомив активіст зі Львова Святослав Літинський, насправді прокуратура кілька років відмовлялася виконувати свої обов'язки.

 

"Чотири роки судів, три судових провадження і це сталося!!! У місті Харкові скасовано регіональну мову!!! Відтепер усі посилання на рішення міської ради про впровадження регіональної мови є нікчемними. Чотири роки знадобилося Харківській обласній прокуратурі щоб виконати наші клопотання і численні рішення судів та врешті подати відповідний позов", – прокоментував Літинський у Facebook.

 

"Вперше ми звернулися до Харківської міської ради у серпні 2018 року з проханням скасувати своє рішення про запровадження регіональної мови у місті. Харківська міська рада навіть не надала конкретної відповіді. Тому ми звернулися до суду і виграли дві інстанції. ХМР надала відповідь, що нічого вони скасовувати не будуть. Із відмовою Харківської міськради ми звернулися у прокуратуру, аби та у судовому порядку оскаржила регіональну мову у Харкові. Прокуратура проігнорувала наше звернення і не надала жодної відповіді. Ми звернулися до суду, виграли дві інстанції. Отримали відповідь прокуратури, що вона нічого скасовувати не може, а отже і не буде. Ми оскаржили відмову прокуратури щодо бездіяльності у оскарженні регіональної мови у Харкові. Пройшли дві інстанції (третю інстанцію прокуратурі не відкрили) і виграли суди. Прокуратура і на цьому не здалася та пів року не виконувала рішення суду. Ми порушили щодо них кримінальне провадження за фактом невиконання судового рішення. Тоді вже прокуратура таки виконала рішення і подала позов про скасування регіональної мови у Харкові", – розповів Літинський, додавши, що партнером у судовій тяганині була Українська галицька партія.

 

Харківська міськрада надала російській мові статус регіональної в місті 20 серпня 2012 року. 28 лютого 2018 року Конституційний Суд визнав закон "Про засади державної мовної політики" неконституційним.

 

25.05.2021

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