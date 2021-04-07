Російська втратила статус регіональної мови у Запоріжжі аж через три роки після скасування закону Кі-Ко.

 

У Запорізькій області скасували статус російської мови як регіональної.

 

Про це повідомила пресова служба Закрапатської обласної ради за підсумками онлайн-конференції із представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Рішення про скасування статус прийняв суд.

 

 

Начальник управління юридичного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату Запорізької обласної ради Єгор Мороз розповів, що 24 березня Запорізький окружний адміністративний суд  прийняв рішення про визнання протиправним та нечинним рішення від 16.08.2012 № 2 "Про заходи, спрямовані на використання регіональних мов або мов меншин, передбачені Законом України “Про засади державної мовної політики”, на території Запорізької області". Рішення суду набуде сили 23 квітня.

 

Верховна Рада прийняла закон "Про засади державної мовної політики" (закон Ківалова-Колесніченка) 5 червня 2012 року. 28 лютого 2018 року Конституційний Суд України визнав закон неконституційним і таким, що втратив чинність. Тобто понад три роки після рішення КС російська мова зберігала декоративний "регіональний" статус у Запорізькій області.

 

07.04.2021

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