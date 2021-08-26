В Україні зафіксували максимальне число померлих від ковіду за два місяці.

 

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 1581 випадок коронавірусної хвороби. За день шпиталізували 464 особи.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у четвер Міністерством охорони здоров'я.

 

За добу найбільшу кількість випадків ковіду зареєстрували в Києві (264), у Донецькій (161), Одеській (119), Харківській (105) та Луганській (93) областях.

 

За день зафіксували 45 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби. Це найбільша кількість летальних випадків, зареєструвана з 30 червня (тоді зафіксували 51 смерть). 

 

Динаміка летальних випадків (середнє за сім діб)

 

За весь час пандемії в Україні захворіла 2 278 171 особа. Померло 53 566 людей.

 

26.08.2021

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