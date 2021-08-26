В Україні зафіксували максимальне число померлих від ковіду за два місяці.

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 1581 випадок коронавірусної хвороби. За день шпиталізували 464 особи.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Про це йдеться в даних, оприлюднених у четвер Міністерством охорони здоров'я.
За добу найбільшу кількість випадків ковіду зареєстрували в Києві (264), у Донецькій (161), Одеській (119), Харківській (105) та Луганській (93) областях.
За день зафіксували 45 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби. Це найбільша кількість летальних випадків, зареєструвана з 30 червня (тоді зафіксували 51 смерть).
Динаміка летальних випадків (середнє за сім діб)
За весь час пандемії в Україні захворіла 2 278 171 особа. Померло 53 566 людей.
26.08.2021