Галицькі хроніки COVID-19: 25 серпня.

Станом на 09:00 25 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 297 871 хворого на сovid-19. За минулу добу – 147 нових випадків: 39 – на Львівщині (проведено 761 ПЛР-дослідження), 57 – на Тернопіллі (проведено 326 ПЛР-досліджень) та 51 – на Івано-Франківщині (проведено 458 ПЛР-досліджень).
За минулу добу в Галичині не зафіксовано летальних випадків від ускладень коронавірусної хвороби.
Смертність соvid-19 в Галичина становить 2,36%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
25 серпня (09:00): 71 103 випадки, 57 нових
Тернопіль – 11 осіб
Бережанський район – 2 особи
Борщівський район – 1 особа
Бучацький район – 5 осіб
Гусятинський район – 6 осіб
Збаразький район – 3 особи
Зборівський район – 7 осіб
Лановецький район – 1 особа
Теребовлянський район – 5 осіб
Тернопільський район – 12 осіб
Чортківський район – 4 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
25 серпня (09:00): 139 229 випадків, 39 нових
Львів – 18 осіб
Кам'янка-Бузький район – 4 особи
Стрийський район – 6 осіб
Сокальський район – 11 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
25 серпня (09:00): 87 539 випадків, 51 новий
Івано-Франківськ – 11 осіб
Богородчанський район – 3 особи
Галицький район – 1 особа
Городенківський район – 4 особи
Долинський район – 1 особа
Коломийський район – 7 осіб
Косівський район – 4 особи
Надвірнянський район – 6 осіб
Рогатинський район – 7 осіб
Снятинський район – 2 особи
Тлумацький район – 2 особи
Тисменицький район – 3 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 25 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
25.08.2021