Галицькі хроніки COVID-19: 25 серпня.

 

Станом на 09:00 25 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 297 871 хворого на сovid-19. За минулу добу – 147 нових випадків: 39 – на Львівщині (проведено 761 ПЛР-дослідження), 57 – на Тернопіллі (проведено 326 ПЛР-досліджень) та 51 – на Івано-Франківщині (проведено 458 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу в Галичині не зафіксовано летальних випадків від ускладень коронавірусної хвороби.

Смертність соvid-19 в Галичина становить 2,36%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

25 серпня (09:00): 71 103 випадки, 57 нових

 

Тернопіль – 11 осіб

Бережанський район – 2 особи

Борщівський район – 1 особа

Бучацький район – 5 осіб

Гусятинський район – 6 осіб

Збаразький район – 3 особи

Зборівський район – 7 осіб

Лановецький район – 1 особа

Теребовлянський район – 5 осіб

Тернопільський район – 12 осіб

Чортківський район – 4 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

25 серпня (09:00): 139 229 випадків, 39 нових

 

Львів – 18 осіб

Кам'янка-Бузький район – 4 особи

Стрийський район – 6 осіб

Сокальський район – 11 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

25 серпня (09:00): 87 539 випадків, 51 новий

 

Івано-Франківськ – 11 осіб

Богородчанський район – 3 особи

Галицький район – 1 особа

Городенківський район – 4 особи

Долинський район – 1 особа

Коломийський район – 7 осіб

Косівський район – 4 особи

Надвірнянський район – 6 осіб

Рогатинський район – 7 осіб

Снятинський район – 2 особи

Тлумацький район – 2 особи

Тисменицький район – 3 особи

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 25 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

25.08.2021

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