Приблизно 90 громадян України залишається в Афганістані.

Приблизно 90 громадян України продовжують залишатися на території Афганістану.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в коментарі аґенції "Інтерфакс-Україна".

"23 серпня Україна евакуювала з Афганістану 98 осіб – 41 українця та 57 афганців. Це був уже третій евакуаційний рейс нашої держави після загострення ситуації в Афганістані. На території Афганістану продовжують залишатися приблизно 90 громадян України", – повідомив Ніколенко.

Він зазначив, що МЗС і посольство України в Таджикистані разом із іншими причетними відомствами наразі опрацьовують можливі шляхи евакуації українських громадян із Афганістану, зокрема, із залученням логістичних можливостей західних партнерів.

"Пріоритет – евакуація українських громадян та членів їхніх сімей у безпечних умовах, але не виключаємо й евакуацію іноземців із гуманітарних міркувань, якщо для цього будуть можливості", – уточнив Ніколенко.

Під час першого евакуаційного рейсу 15 серпня український приватний літак вивіз 79 осіб з Афганістану – вісім громадян України, а також громадян Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану.

22 серпня український військово-транспортний літак Іл-76МД Повітряних сил ЗСУ привіз 83 пасажирів, серед яких був 31 громадянин України.

23 серпня, після третього сеансу евакуації, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив: то був останній цивільний літак, котрому дозволили вилетіти із Кабула.